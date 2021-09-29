Том Хиддлстон закрутил новый роман

29 сентября 2021 12:46 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Том Хиддлстон закрутил новый роман
Актер Том Хиддлстон
instagram.com/twhiddleston

Актер Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей новой девушкой.

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Несколько лет назад Тому Хиддлстону приписывали роман с певицей Тейлор Свифт. Тогда близкое окружение актера уверяло, что дело даже идет к свадьбе. Но не случилось. 

На днях в СМИ заговорили о новом увлечении актера. В этот раз в девушки 50-летнему Тому приписывают актрису Зави Эштон.

Не стал тянуть интригу и сам Хиддлстон. На днях вместе со своей новой возлюбленной актер появился на красной дорожке премии Tony Awards, которая прошла в Нью-Йорке.

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Том был номинирован на лучшую главную роль в бродвейском спектакле «Предательство», в котором он играл вместе с Зави.

На красной дороже актер появился в синем классическом смокинге, в то время как Зави «блестала» в пышном красном платье из фатина от Carolina Herrera.

Напомним,

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