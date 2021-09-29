Том Хиддлстон закрутил новый роман

Актер Том Хиддлстон впервые вышел в свет со своей новой девушкой.

Несколько лет назад Тому Хиддлстону приписывали роман с певицей Тейлор Свифт . Тогда близкое окружение актера уверяло, что дело даже идет к свадьбе. Но не случилось.

На днях в СМИ заговорили о новом увлечении актера. В этот раз в девушки 50-летнему Тому приписывают актрису Зави Эштон.

Не стал тянуть интригу и сам Хиддлстон. На днях вместе со своей новой возлюбленной актер появился на красной дорожке премии Tony Awards, которая прошла в Нью-Йорке.

Том был номинирован на лучшую главную роль в бродвейском спектакле «Предательство», в котором он играл вместе с Зави.

На красной дороже актер появился в синем классическом смокинге, в то время как Зави «блестала» в пышном красном платье из фатина от Carolina Herrera.

Напомним,