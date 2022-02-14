Останній герой: на кастинг проекта пришел водолаз, умеющий задерживать дыхание на 4 минуты

14 февраля 2022 12:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Останній герой: на кастинг проекта пришел водолаз, умеющий задерживать дыхание на 4 минуты
Останній герой: на кастинг проекта пришел водолаз, умеющий задерживать дыхание на 4 минуты
пресс-служба канала 1+1

Телеканал 1+1 работает над адаптацией одного из самых рейтинговых экстремальных шоу мира о выживании под названием «Останній герой».

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В проекте «Останній герой» телезрители увидят 18 участников, которые в экстремальных условиях будут узнавать свои возможности и раскрывать характеры. В шоу примут участие как звезды, так и непубличные люди, которые никогда бы не встретились в обычной жизни.

Недавно создатели шоу объявили о старте всеукраинского кастинга. Телеканал ищет настоящих храбрецов, которые хотят испытать свою силу духа, оказавшись в экстремальных условиях, без привычного социального статуса и атрибутов современной комфортной жизни. Все участники будут находиться в одинаковых условиях и иметь равные возможности - будут жить на безлюдном тропическом острове, имея с собой лишь небольшое количество вещей, жажду к победе, собственную мотивацию и естественную смекалку, и ни одна секунда их приключений на острове не останется без камер.

Останній герой: на кастинг проекта пришел водолаз, умеющий задерживать дыхание на 4 минуты / пресс-служба канала 1+1

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Продюсеры отмечают, что на первом этапе кастинга они уже получили более 5000 заявок. Так, отправиться покорять безлюдный остров хочет Мисс Украина Вселенная, женщина которая три раза переплывала Босфор, путешественник, которому покорилась самая высокая горная вершина Европы, звезда украинского шоу-бизнеса, водолаз, умеющий задерживать дыхание на 4 минуты, артист цирка, умеющий жонглировать 12 кольцами одновременно, и многие другие украинцы, которые хотят испытать себя.

Интересным претендентом на участие в шоу стал 70-летний бывший военный, служивший в Афганистане и АТО. Сейчас он преподает в школе ОБЖ и имеет все необходимые навыки для выживания на безлюдном острове, а именно: добывает без подручных материалов воду, огонь, еду, знает, как из желудей сделать муку и кофе, и какие насекомые могут стать вкусным и питательным ужином. Мужчина каждый день занимается спортом, любит экстрим и на каждый свой день рождения прыгает с парашютом. Намерен прожить больше 100 лет и мечтает встретить настоящую любовь.

Напомним, 

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