Останній герой: на кастинг проекта пришел водолаз, умеющий задерживать дыхание на 4 минуты
Телеканал 1+1 работает над адаптацией одного из самых рейтинговых экстремальных шоу мира о выживании под названием «Останній герой».
Недавно создатели шоу объявили о старте всеукраинского кастинга. Телеканал ищет настоящих храбрецов, которые хотят испытать свою силу духа, оказавшись в экстремальных условиях, без привычного социального статуса и атрибутов современной комфортной жизни. Все участники будут находиться в одинаковых условиях и иметь равные возможности - будут жить на безлюдном тропическом острове, имея с собой лишь небольшое количество вещей, жажду к победе, собственную мотивацию и естественную смекалку, и ни одна секунда их приключений на острове не останется без камер.
Интересным претендентом на участие в шоу стал 70-летний бывший военный, служивший в Афганистане и АТО. Сейчас он преподает в школе ОБЖ и имеет все необходимые навыки для выживания на безлюдном острове, а именно: добывает без подручных материалов воду, огонь, еду, знает, как из желудей сделать муку и кофе, и какие насекомые могут стать вкусным и питательным ужином. Мужчина каждый день занимается спортом, любит экстрим и на каждый свой день рождения прыгает с парашютом. Намерен прожить больше 100 лет и мечтает встретить настоящую любовь.
Напомним,