Alyosha впервые рассказала, с какими сложностями она столкнулась во время родов в Америке

Супруги Alyosha и Тарас Тополя стали героями нового выпуска YouTube-шоу Василисы Фроловой «Не только о детях».

В августе 2020 года у Alyosha и Тараса Тополи родился третий ребенок – дочь Мария. Это радостное событие позволило супругам пополнить ряды тех украинских звезд, которые с гордостью носят звание «многодетные родители».

Также артисты воспитывают двух замечательных сыновей. Старшего зовут Роман. Ему сейчас 8 лет. Младшему наследнику пары Марку в 2022 году исполнится 7 лет.

Но если Марк и Мария родились в одном из киевских роддомов, то Роман появился на свет за границей и имеет американское гражданство. Почему так – в своем авторском YouTube-шоу «Не только о детях» выяснила Василиса Фролова.

Alyosha, Василиса Фролова и Тарас Тополя / пресс-служба

По признанию супругов, на родах в Америке в свое время настоял Тарас. В этой стране у певца проживают родственники. Благодаря их поддержке мужчине удалось организовать для супруги подходящие условия.

Я настояв на тому, щоб Роман народжувався саме в Америці. І він має американське громадянство. На той момент це був очевидний крок і рішення, за яке я та Олена не жалкуємо, - признается Роман.

Но вот для самой Alyosha роды в Америке оказались довольно нервными. Из-за того, что солисту группы «Антитела» тогда не смогли сделать визу, певице пришлось четыре месяца жить без мужа и рожать самой.

Я приїхала в абсолютно чужу країну. Потрапила в сім'ю, з якою вперше познайомилася, коли приїхала. Тарасу тоді не поставили візу і він не зміг приїхати. Я його не бачила усі чотири місяці перебування в Америці. Для мене психологічно це були дуже тяжкі чотири місяці, - признается в YouTube-шоу «Не только о детях» певица. - Я почувала себе не в своїй тарілці, не в своїй атмосфері. Після пологів мені дуже хотілося додому. Бути у своїй кімнаті поруч зі своєю дитиною та коханим чоловіком.

Alyosha и Тарас Тополя / пресс-служба

Именно из-за подобных сложностей Alyosha желала рожать второго и третьего ребенка за границей. Тарас, со своей стороны, поддержал выбор любимой супруги.

Смотрите новый выпуск авторского YouTube-шоу Василисы Фроловой «Не только о детях» с Alyosha и Тарасом Тополей в главных ролях и узнайте: Как воспитывать троих детей и не превратиться в зомби? Из-за чего в звездной семье возникают ссоры? Как выбрать няню для ребенка? Планируют ли звезды четвертого ребенка?

Напомним,