Дочь Елены Кравец дебютировала в роли танцовщицы на корпоративе "Квартала 95"
Старшая дочка Елены Кравец начинает покорять большую сцену.
Не многие знают, что 18-летняя Маша уже несколько лет занимается современными танцами. На новогоднем корпоративе Студии «Квартал 95» девушка даже решила продемонстрировать свой талант.
На мероприятии Маша выступила с фристайлом – импровизированные движения под музыку. Об этом Елена Кравец рассказала в своем недавнем интервью Кате Осадчей в программе «Светская жизнь». Уходить от ответа было некуда, Катя Осадчая задала вопрос "в лоб". Елена даже удивилась, откуда телеведущая все всегда знает, что происходит в узких кругах.
Напомним,