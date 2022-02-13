Дочь Елены Кравец дебютировала в роли танцовщицы на корпоративе "Квартала 95"

13 февраля 2022 10:00 Туренко Андрей
Дочь Елены Кравец дебютировала в роли танцовщицы на корпоративе
Елена Кравец с дочкой Машей
Пресс-служба Квартал 95

Старшая дочка Елены Кравец начинает покорять большую сцену.

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Актриса Елена Кравец очень редко рассказывает в интервью о своих детях. Лишь изредка звезда показывает Ваню и Катю в соцсетях, а со своей старшей наследницей Машей порой появляется на светских тусовках.

Не многие знают, что 18-летняя Маша уже несколько лет занимается современными танцами. На новогоднем корпоративе Студии «Квартал 95» девушка даже решила продемонстрировать свой талант.

На мероприятии Маша выступила с фристайлом – импровизированные движения под музыку. Об этом Елена Кравец рассказала в своем недавнем интервью Кате Осадчей в программе «Светская жизнь». Уходить от ответа было некуда, Катя Осадчая задала вопрос "в лоб". Елена даже удивилась, откуда телеведущая все всегда знает, что происходит в узких кругах.

Дочь Елены Кравец Маша / instagram.com/maarriill

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Звезда «Вечернего квартала» уверяет, что танец ее дочки произвел небывалый фурор на гостей. После выступления Маши многие пробирались к ней в гримерку и засыпали ее восхищенными комплиментами. 

Напомним, 

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