Стало известно, как Кайли Дженнер назвала своего второго ребенка.

2 февраля светская львица Кайли Дженнер вместе со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом во второй стали родителями, о чем они сообщили на своих страницах в Инстаграм.

При этом Кайли и Трэвис не только не спешили показывать поклонникам лицо новорожденного, но и держали в тайне пол и имя своего младшего наследника.

24-летней модели и 30-летнему рэперу удалось хранить интригу чуть больше недели. Только вчера младшая сестра Ким Кардашьян решилась все-таки рассказать все детали.

Кайли Дженнер рассекретила имя новорожденного сына / instagram.com/kyliejenner

В звездной семье родился крепкий и здоровый мальчик. Своего малыша новоиспеченные родители решили назвать Вулф Вебстер.

Также сейчас в семье Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта подрастает дочь Сторми. 1 февраля девочке исполнилось четыре года. В официальном браке светская львица с музыкантом еще не состоит.

Светская львица и модель Кайли Дженнер с бойфрендом и дочкой / instagram.com/kyliejenner

Напомним,