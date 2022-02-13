Кайли Дженнер рассекретила имя новорожденного сына
Стало известно, как Кайли Дженнер назвала своего второго ребенка.
При этом Кайли и Трэвис не только не спешили показывать поклонникам лицо новорожденного, но и держали в тайне пол и имя своего младшего наследника.
24-летней модели и 30-летнему рэперу удалось хранить интригу чуть больше недели. Только вчера младшая сестра Ким Кардашьян решилась все-таки рассказать все детали.
Также сейчас в семье Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта подрастает дочь Сторми. 1 февраля девочке исполнилось четыре года. В официальном браке светская львица с музыкантом еще не состоит.
Напомним,