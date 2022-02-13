Жена Остапчука произвела фурор фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах - фото

Зимние каникулы на Мальдивах - неизменная традиция многих украинских звезд. Не стала исключением и супруга Владимира Остапчука Кристина.

Устроить себе райский отдых на Мальдивских островах Владимир и Кристина Остапчук планировали давно. Однако в преддверии поездки у ведущего наметились другие планы.

Поэтому в долгожданное путешествие Кристине пришлось отправиться самой. В своем Инстаграм девушка уже делится эмоциями от отдыха, а также наполняет блог яркими роликами.

Владимир и Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor

Не упустила Кристина возможности похвастаться и своей фигурой. Блогер и нотариус опубликовала в Инстаграм фото, на котором позировала в ярком бикини на берегу океана.

Также Кристина рассказала, как ей на Мальдивах нравится и пообещала своим фолловерам, что не оставит их без невероятно атмосферного контента.

Я на Мальдивах ОДНА, без мужа…! Никогда не думала, что поеду на островной отдых без Вовы, но все бывает в жизни впервые! Как оно поделюсь позже, но то что тут безумно красиво - ЭТО ФАКТ!

Кристина Остапчук на Мальдивах / instagram.com/kristygor

Напомним,