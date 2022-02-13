Жена Остапчука произвела фурор фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах - фото

13 февраля 2022 11:00 Туренко Андрей
Жена Остапчука произвела фурор фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах - фото
Владимир и Кристина Остапчук
instagram.com/kristygor

Зимние каникулы на Мальдивах - неизменная традиция многих украинских звезд. Не стала исключением и супруга Владимира Остапчука Кристина.

Читайте такжеСын Елизаветы II во второй раз заболел COVID-19
Устроить себе райский отдых на Мальдивских островах Владимир и Кристина Остапчук планировали давно. Однако в преддверии поездки у ведущего наметились другие планы.

Поэтому в долгожданное путешествие Кристине пришлось отправиться самой. В своем Инстаграм девушка уже делится эмоциями от отдыха, а также наполняет блог яркими роликами.

Владимир и Кристина Остапчук / instagram.com/kristygor

Не упустила Кристина возможности похвастаться и своей фигурой. Блогер и нотариус опубликовала в Инстаграм фото, на котором позировала в ярком бикини на берегу океана.

Читайте такжеЖена звезды "Великолепного века" Халита Эргенча трогательно поздравила старшего сына с Днем рождения
Также Кристина рассказала, как ей на Мальдивах нравится и пообещала своим фолловерам, что не оставит их без невероятно атмосферного контента.

Я на Мальдивах ОДНА, без мужа…! Никогда не думала, что поеду на островной отдых без Вовы, но все бывает в жизни впервые! Как оно поделюсь позже, но то что тут безумно красиво - ЭТО ФАКТ!

Кристина Остапчук на Мальдивах / instagram.com/kristygor

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд социальные сети новости Инстаграм Владимир Остапчук Кристина Остапчук

Материалы по теме

Василиса Фролова узнала у Alyosha и Тараса Тополи, планируют ли они четвертого ребенка
Новости

Василиса Фролова узнала у Alyosha и Тараса Тополи, планируют ли они четвертого ребенка
Кайли Дженнер рассекретила имя новорожденного сына
Новости

Кайли Дженнер рассекретила имя новорожденного сына
Голос країни-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
Телешоу

Голос країни-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2022)

Популярное на сайте

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Голос країни-12: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
Папик: смотреть 15 серию онлайн

Папик: смотреть 15 серию онлайн
Папик: смотреть 14 серию онлайн

Папик: смотреть 14 серию онлайн
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.02.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK