Жена Остапчука произвела фурор фигурой в купальнике на отдыхе на Мальдивах - фото
Зимние каникулы на Мальдивах - неизменная традиция многих украинских звезд. Не стала исключением и супруга Владимира Остапчука Кристина.
Поэтому в долгожданное путешествие Кристине пришлось отправиться самой. В своем Инстаграм девушка уже делится эмоциями от отдыха, а также наполняет блог яркими роликами.
Не упустила Кристина возможности похвастаться и своей фигурой. Блогер и нотариус опубликовала в Инстаграм фото, на котором позировала в ярком бикини на берегу океана.
Я на Мальдивах ОДНА, без мужа…! Никогда не думала, что поеду на островной отдых без Вовы, но все бывает в жизни впервые! Как оно поделюсь позже, но то что тут безумно красиво - ЭТО ФАКТ!
Напомним,