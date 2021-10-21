Владимир Остапчук рассекретил имя своей будущей дочери

21 октября 2021 15:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Владимир Остапчук рассекретил имя своей будущей дочери
Ведущий Владимир Остапчук
пресс-служба канала Украина

На днях ведущий грандиозного шоу «МАСКА» на телеканале «Украина» Владимир Остапчук с женой Кристиной отметили первую годовщину свадьбы.

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Недавно Владимир Остапчук с женой Кристиной признались, что строят дом под Киевом. В нем, говорит Кристина, будет 4 спальни – одна для нее с мужем, отдельные для детей Владимира от первого брака – Эмилии и Эвана, и еще одна – для их совместного будущего ребенка.

Да, мы уже к этому готовимся. Всему свое время, – пообещала Кристина Остапчук.

Владимир Остапчук с женой / пресс-служба канала Украина
Подробнее о планах касательно пополнения в семье рассказал сам Владимир.

Мы хотим, чтобы у нас была ляля. Называем ее Валентина. Смеемся, потому что у Кристины такой характер – она же юрист: куча дел, печати ставит, «зайдите после обеда, я занята». И я говорю: «Слушай, как бы мы ее не назвали, она будет, как паспортистка, а всех паспортисток зовут Валентина, – пошутил ведущий гипершоу «МАСКА».

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А отвечая на вопрос, о ком он мечтает больше – мальчике или девочке, Владимир признался.

Мне кажется, что мальчика труднее воспитывать, а девочка – она же принцесса, ты для нее папа-король, ногти красишь. В принципе, нет разницы, но больше, наверное, хотел бы девочку, – отметил Остапчук.

Напомним, 

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