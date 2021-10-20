Константин Войтенко впервые рассказал о курьезном знакомстве с отцом жены

20 октября 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Константин Войтенко впервые рассказал о курьезном знакомстве с отцом жены
Актер Константин Войтенко
пресс-служба Нового канала

Актер сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) Константин Войтенко рассказал о свидании, которое закончилось неожиданной встречей.

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Актер Константин Войтенко и его жена Валя познакомились прозаично - на работе, во время съемок одного из проектов. А вот с отцом на тот момент будущей жены знакомство получилось весьма забавным. 

Об этом Константин рассказал во время съемок третьего сезона шоу «Дети против звезд».

У нас с Валей было свидание. И так получилось, что где-то по дороге намочил футболку - она была вся мокрая, в пятнах, так что я ее снял посушить. После свидания привез Валю домой, и сидел с ней у подъезда с голым торсом. В этот момент вышел ее папа… - заинтриговал актер. - Валин отец до этого никогда меня не видел. И вот мы встретились, я подошел, сказал: «Здравствуйте, меня зовут Костя!» Так и познакомились, это было смешно.

Константин Войтенко с семьей / instagram.com/kostiantynvoitenko
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Несмотря на комизм ситуации, папа Вали сделал вид, что ничего необычного не происходит.

Он отреагировал очень спокойно, что меня очень удивило. А ведь мог пошутить или попросить одеться. А он просто спокойно посмотрел и говорит: «Ну, хорошо», - добавил Константин.

Напомним, 

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