Константин Войтенко впервые рассказал о курьезном знакомстве с отцом жены
Актер сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) Константин Войтенко рассказал о свидании, которое закончилось неожиданной встречей.
Об этом Константин рассказал во время съемок третьего сезона шоу «Дети против звезд».
У нас с Валей было свидание. И так получилось, что где-то по дороге намочил футболку - она была вся мокрая, в пятнах, так что я ее снял посушить. После свидания привез Валю домой, и сидел с ней у подъезда с голым торсом. В этот момент вышел ее папа… - заинтриговал актер. - Валин отец до этого никогда меня не видел. И вот мы встретились, я подошел, сказал: «Здравствуйте, меня зовут Костя!» Так и познакомились, это было смешно.
Он отреагировал очень спокойно, что меня очень удивило. А ведь мог пошутить или попросить одеться. А он просто спокойно посмотрел и говорит: «Ну, хорошо», - добавил Константин.
Напомним,