Владимир Остапчук рассказал, как изменились с женой Кристиной отношения за первый год брака
Ровно год назад, 15 октября, ведущий грандиозных шоу «Співають всі!» и «МАСКА» на телеканале «Украина» Владимир Остапчук сыграл свадьбу со своей возлюбленной Кристиной.
Мы оба – темпераментные люди. Если раньше мы ссорились, то теперь вздорим. Больше разговариваем. Честно говоря, живем в таком режиме, что даже если бы хотел поругаться, но просто сил нет – прихожу и ложусь. Говорю: «Зай, ты хочешь мне что-то высказать? Выскажи. Я себе спокойно и тихонечко полежу». Конечно, мы лучше узнали друг друга – плюсы и минусы каждого, светлые и темные стороны. Научились слышать, смотреть и оценивать действия, – поделился подробностями семейной жизни Владимир Остапчук.
Летом этого года супруги решили строить собственное гнездышко под Киевом. И сейчас, говорит Владимир, они активно занимаются дизайном своего дома.
Я всегда раньше жил в квартирах, и так как это наш первый дом, многих тонкостей мы не знаем. Но надеемся, что не будем много ссориться в процессе ремонта. Хотя все знакомые доказывают обратное, – смеется ведущий канала «Украина». – Хотим, чтобы в доме был смех друзей и детей, он был светлым, уютным и радостным.
Напомним,