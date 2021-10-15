Владимир Остапчук рассказал, как изменились с женой Кристиной отношения за первый год брака

15 октября 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Владимир Остапчук рассказал, как изменились с женой Кристиной отношения за первый год брака
Телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной
пресс-служба

Ровно год назад, 15 октября, ведущий грандиозных шоу «Співають всі!» и «МАСКА» на телеканале «Украина» Владимир Остапчук сыграл свадьбу со своей возлюбленной Кристиной.

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Популярный телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как изменились их с супругой отношения за это время и чему они научились в браке. По словам Владимира, период притирки в их паре потихоньку заканчивается. Как и у каждых молодых супругов, у Остапчуков также бывают разногласия. Но за этот год их отношения безусловно окрепли.

Мы оба – темпераментные люди. Если раньше мы ссорились, то теперь вздорим. Больше разговариваем. Честно говоря, живем в таком режиме, что даже если бы хотел поругаться, но просто сил нет – прихожу и ложусь. Говорю: «Зай, ты хочешь мне что-то высказать? Выскажи. Я себе спокойно и тихонечко полежу». Конечно, мы лучше узнали друг друга – плюсы и минусы каждого, светлые и темные стороны. Научились слышать, смотреть и оценивать действия, – поделился подробностями семейной жизни Владимир Остапчук.

Супруги Владимир и Кристина Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Летом этого года супруги решили строить собственное гнездышко под Киевом. И сейчас, говорит Владимир, они активно занимаются дизайном своего дома.

Я всегда раньше жил в квартирах, и так как это наш первый дом, многих тонкостей мы не знаем. Но надеемся, что не будем много ссориться в процессе ремонта. Хотя все знакомые доказывают обратное, – смеется ведущий канала «Украина». – Хотим, чтобы в доме был смех друзей и детей, он был светлым, уютным и радостным.

Напомним,

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