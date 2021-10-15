Владимир Остапчук рассказал, как изменились с женой Кристиной отношения за первый год брака Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной пресс-служба

Ровно год назад, 15 октября, ведущий грандиозных шоу «Співають всі!» и «МАСКА» на телеканале «Украина» Владимир Остапчук сыграл свадьбу со своей возлюбленной Кристиной.