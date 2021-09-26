Владимир Остапчук рассказал, каким видит свой идеальный дом
Около недели назад телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной объявили о том, что вложились в строительство собственного дома в столице.
Пара наблюдает за строительством удаленно по камере видеонаблюдения, но несколько раз в месяц все же приезжает проконтролировать процесс лично. Молодые люди уже представляют, как будут выглядеть комнаты с мебелью, где расположат детские.
Там будут детские для моих детей и для нашего с Кристиной малыша ‒ мы пока не беременны, но планируем. Также большая гостиная, даже мой кабинет-библиотека, о котором я мечтал всю жизнь,‒ откровенничает артист.
Еще весной пара планировала купить готовый дом, но не нашла нужного варианта, поэтому решилась на строительство.
Нам было важно, чтобы это был именно коттеджный городок: инфраструктура, безопасность, соседи, один архитектурный стиль. Мы много ездили, смотрели, и тут знакомая написала о комплексе, на территории которого у нас была свадьба,‒ добавил Остапчук.
Напомним,