Владимир Остапчук рассказал, каким видит свой идеальный дом

Около недели назад телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной объявили о том, что вложились в строительство собственного дома в столице.

В новом интервью шоумен поделился планами на обустройство семейного гнездышка, в интерьере которого можно будет проследить французский стиль.

Пара наблюдает за строительством удаленно по камере видеонаблюдения, но несколько раз в месяц все же приезжает проконтролировать процесс лично. Молодые люди уже представляют, как будут выглядеть комнаты с мебелью, где расположат детские.

Там будут детские для моих детей и для нашего с Кристиной малыша ‒ мы пока не беременны, но планируем. Также большая гостиная, даже мой кабинет-библиотека, о котором я мечтал всю жизнь,

‒ откровенничает артист.

Владимир Остапчук с женой Кристиной на территории своего нового дома / социальная сеть Instagram

Еще весной пара планировала купить готовый дом, но не нашла нужного варианта, поэтому решилась на строительство.

Нам было важно, чтобы это был именно коттеджный городок: инфраструктура, безопасность, соседи, один архитектурный стиль. Мы много ездили, смотрели, и тут знакомая написала о комплексе, на территории которого у нас была свадьба,

‒ добавил Остапчук.

Владимир Остапчук с женой Кристиной на территории своего нового дома / социальная сеть Instagram

Переехать со съемной квартиры в собственный дом влюбленные планируют в следующем году.

Напомним,