Екатерина Серебрянская спустя многие годы назвала настоящую причину разрыва с Фаготом
Украинская гимнастка Екатерина Серебрянская в начале нулевых состояла в отношениях с музыкантом Фаготом. Разрыв пары долгое время обсуждался в СМИ.
Оказывается, пара встречалась на тот момент около 4 лет, девушка была готова к созданию семьи, но мужчина не решался на это. Она приняла решение завершить отношения.
Четыре года, я считаю, это уже семья по большому счету. Наступил момент, когда один должен был принять решение, чтобы шло развитие дальше. Олег на тот период, возможно, еще был не готов. Мне, в свою очередь, не сильно хотелось чего-то ждать,‒ сообщила спортсменка.
Знаменитость понимала, что очень обидела избранника, поэтому спустя некоторое время она пыталась наладить отношения, извиниться перед ним.
Я думаю, что в этом я частично была неправа, потому что нужно на уроках детям преподавать, как деликатно, аккуратно прекращать отношения, наверное, я просто сделала это не совсем корректно. Я считаю, что не совсем корректно повела себя по отношению к человеку. Здесь дело не в мужчине и в его отношениях с женщиной. У меня был период, когда я пыталась наладить отношения, которые испортила по незнанию, по юности, глупости,‒ отметила олимпийская чемпионка.
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