Екатерина Серебрянская спустя многие годы назвала настоящую причину разрыва с Фаготом

25 сентября 2021 15:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Екатерина Серебрянская спустя многие годы назвала настоящую причину разрыва с Фаготом
Украинская гимнастка Екатерина Серебрянская
социальная сеть Instagram

Украинская гимнастка Екатерина Серебрянская в начале нулевых состояла в отношениях с музыкантом Фаготом. Разрыв пары долгое время обсуждался в СМИ.

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Певец в интервью признавался, что Серебрянская ‒ единственная его бывшая, которую он ни видеть, ни слышать не желает. Сейчас же, спустя многие годы, Екатерина впервые прокомментировала отношения с Олегом Михайлютой.

Оказывается, пара встречалась на тот момент около 4 лет, девушка была готова к созданию семьи, но мужчина не решался на это. Она приняла решение завершить отношения.

Четыре года, я считаю, это уже семья по большому счету. Наступил момент, когда один должен был принять решение, чтобы шло развитие дальше. Олег на тот период, возможно, еще был не готов. Мне, в свою очередь, не сильно хотелось чего-то ждать,
‒ сообщила спортсменка.

Украинская гимнастка Екатерина Серебрянская и певец Фагот / Fotobank / GettyImages

Знаменитость понимала, что очень обидела избранника, поэтому спустя некоторое время она пыталась наладить отношения, извиниться перед ним.

Я думаю, что в этом я частично была неправа, потому что нужно на уроках детям преподавать, как деликатно, аккуратно прекращать отношения, наверное, я просто сделала это не совсем корректно. Я считаю, что не совсем корректно повела себя по отношению к человеку. Здесь дело не в мужчине и в его отношениях с женщиной. У меня был период, когда я пыталась наладить отношения, которые испортила по незнанию, по юности, глупости,
‒ отметила олимпийская чемпионка.

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После расставания с музыкантом Екатерина переехала жить за границу. В Лондоне звезда завязала отношения с другом детства, за которого вскоре и вышла замуж. В браке у Серебрянской родилось двое детей: 5-летняя дочь Мария и годовалый сын Константин.

Напомним,

Екатерина Серебрянская с детьми / социальная сеть Instagram
 

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