Бывший муж Ани Лорак женится: Мурат Налчаджиоглу сделал предложение

24 сентября 2021 14:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Бывший муж Ани Лорак женится: Мурат Налчаджиоглу сделал предложение
Экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
социальная сеть Instagram

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу женится на своей возлюбленной Лилии.

Читайте такжеСветлана Тарабарова впервые показала дочь – фото
Спустя несколько месяцев после расставания с Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу закрутил роман с моделью Самией Ахметовой. Однако год назад в СМИ появилась информация, что экс-супруг певицы закрутил новый роман.

На концерте в одном из клубов столицы бизнесмен засветился с красоткой, которая внешне очень похожа на Ани. Девушку звать Лилия, она работает визажистом в Киеве.

И вот, спустя год, Мурат решил жениться на своей возлюбленной. В своем Инстаграм Лилия опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце. Предложение руки и сердца от турецкого бизнесмена она получила не где-нибудь, а конечно же в Турции.

В комментариях подписчики стали поздравлять девушку со скорой свадьбой, однако многие из фолловеров отметили, что Мурат бросит Лилию, их брак продержится максимум год.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Ани Лорак личная жизнь звезд Мурат Налчаджиоглу социальные сети новости Инстаграм предложение предложение руки и сердца

Материалы по теме

У участника "Голосу країни" в одночасье умерла вся семья
Новости

У участника "Голосу країни" в одночасье умерла вся семья
Орел и Решка. Земляне: вслед за ведущим, который сломал ногу, Michelle Andrade сломала руку
Новости

Орел и Решка. Земляне: вслед за ведущим, который сломал ногу, Michelle Andrade сломала руку
Павел Глоба: в октябре богатыми станут три знака Зодиака
Гороскопы

Павел Глоба: в октябре богатыми станут три знака Зодиака
Гороскоп на 25 сентября 2021 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 25 сентября 2021 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)

Холостячка-2: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK