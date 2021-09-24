Бывший муж Ани Лорак женится: Мурат Налчаджиоглу сделал предложение

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу женится на своей возлюбленной Лилии.

Спустя несколько месяцев после расставания с Ани Лорак, Мурат Налчаджиоглу закрутил роман с моделью Самией Ахметовой. Однако год назад в СМИ появилась информация, что экс-супруг певицы закрутил новый роман.

На концерте в одном из клубов столицы бизнесмен засветился с красоткой, которая внешне очень похожа на Ани. Девушку звать Лилия, она работает визажистом в Киеве.

И вот, спустя год, Мурат решил жениться на своей возлюбленной. В своем Инстаграм Лилия опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце. Предложение руки и сердца от турецкого бизнесмена она получила не где-нибудь, а конечно же в Турции.

В комментариях подписчики стали поздравлять девушку со скорой свадьбой, однако многие из фолловеров отметили, что Мурат бросит Лилию, их брак продержится максимум год.

Напомним,