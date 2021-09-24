Бывший муж Ани Лорак женится: Мурат Налчаджиоглу сделал предложение
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу женится на своей возлюбленной Лилии.
На концерте в одном из клубов столицы бизнесмен засветился с красоткой, которая внешне очень похожа на Ани. Девушку звать Лилия, она работает визажистом в Киеве.
И вот, спустя год, Мурат решил жениться на своей возлюбленной. В своем Инстаграм Лилия опубликовала фотографию с кольцом на безымянном пальце. Предложение руки и сердца от турецкого бизнесмена она получила не где-нибудь, а конечно же в Турции.
В комментариях подписчики стали поздравлять девушку со скорой свадьбой, однако многие из фолловеров отметили, что Мурат бросит Лилию, их брак продержится максимум год.
Напомним,