Орел и Решка. Земляне: вслед за ведущим, который сломал ногу, Michelle Andrade сломала руку

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) Мишель Андраде будет три недели ходить в гипсе.

За 10 лет съемок тревел-шоу «Орел&Решка» случалось всякое – кражи, отравления, аварии… Но в 2021 году ведущие впервые путешествуют с переломами. Сначала ногу сломал Антон Зайцев из сезона «Чудеса света», а затем травму получила певица и ведущая «Землян» Michelle Andrade.

По прилету в Эстонию у команды сезона «Земляне» был выходной, ребята отдыхали. Michelle решила прокатиться на электросамокате. Покаталась... Дальше события разворачивались уже в больнице: рентген, гипс. Но съемки не останавливаются. Не волнуйтесь, команда максимально поддерживает ведущую! Раньше Антона на руках носили, опыт есть, – рассказала команда тревел-шоу «Орел&Решка».

Несмотря на дискомфорт, девушка не отчаивается, хотя несколько выпусков ей придется провести с загипсованной рукой.

Это первый перелом в моей жизни! Но все будет хорошо. Три недельки – и смогу снять гипс, – отметила Michelle Andrade.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!

Напомним,