Танці з зірками-2021: Александр Прохоров ответил на претензии Александры Зарицкой
Новый сезон проекта «Танці з зірками-2021» традиционно начался со скандала.
Тогда Александра заявила, что ее партнер не верил в победу певицы в танцевальном проекте. Этим мужчиной оказался известный танцор и хореограф Александр Прохоров.
Но Александр имеет совершенно другую версию развития этого события. Оказалось, что Александра начала заниматься с ним просто для подготовки к проекту. Звезда сама обратилась к нему с этой просьбой.
Это было ее желание или фантазия, о которой она мне не говорила ни слова. Сначала я с ней занимался просто в роли хореографа, который учит танцам. Сейчас она пользуется этой ситуацией и хочет показать себя в роли жертвы, но история была совсем не такая, - заявляет мужчина. - Я не отказал ей, а попросил подождать решение канала об утверждении пар, ведь артисты и хореографы могут озвучивать свои пожелания, но финальное слово всегда остается за продюсерами шоу. Я был хореографом Саши и не знал о ее фантазиях.