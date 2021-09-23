Танці з зірками-2021: Александр Прохоров ответил на претензии Александры Зарицкой

Новый сезон проекта «Танці з зірками-2021» традиционно начался со скандала.

А устроила его солистка группы KAZKA Александра Зарицкая. В одном из своих интервью певица заявила, что в преддверии старта проекта «Танці з зірками» ей пришлось сменить партнера.

Тогда Александра заявила, что ее партнер не верил в победу певицы в танцевальном проекте. Этим мужчиной оказался известный танцор и хореограф Александр Прохоров.

Но Александр имеет совершенно другую версию развития этого события. Оказалось, что Александра начала заниматься с ним просто для подготовки к проекту. Звезда сама обратилась к нему с этой просьбой.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая / instagram.com/kazka.band

При этом танцор очень зол и недоволен тем, как Зарицкая подает информацию для журналистов. Ведь он якобы не был против стать в пару с ней, но организаторы решили иначе.

Это было ее желание или фантазия, о которой она мне не говорила ни слова. Сначала я с ней занимался просто в роли хореографа, который учит танцам. Сейчас она пользуется этой ситуацией и хочет показать себя в роли жертвы, но история была совсем не такая, - заявляет мужчина. - Я не отказал ей, а попросил подождать решение канала об утверждении пар, ведь артисты и хореографы могут озвучивать свои пожелания, но финальное слово всегда остается за продюсерами шоу. Я был хореографом Саши и не знал о ее фантазиях.

Хореограф Александр Прохоров / instagram.com/sasha_prohor

Напомним,