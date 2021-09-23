Звезда сериала "Слуга народа" Галина Безрук рассказала о домашнем насилии: Я получила ногой в живот

Личная жизнь Галины Безрук начала давать серьезную трещину.

Актрису Галину Безрук и ее мужа Артема Алексеева считали одной из самых примерных семей. Пара сыграла свадьбу в 2016 году, а вскоре у них родилась дочь Василиса. Сейчас девочке 4 года.

Все это время звезда сериала «Слуга народа» демонстрировала на своих страницах в социальных сетях семейную идиллию, не давая ни одного намека на то, что в ее семье назревает разлад.

Но красивая картинка в соцсетях была лишь прикрытием. На днях Галина шокировала публику неожиданным заявлением. Актриса призналась, что сейчас страдает от домашнего насилия.

Галина Безрук с мужем и дочкой / instagram.com/galina_bezruk

В своем Инстаграм Безрук сообщила, что недавно ее муж пристрастился к алкоголю. Более того, оказалось, что Артем ей изменял. Сейчас жизнь звезды напоминает фильм ужасов.

Проблемы с алкоголем у Алексеева начались после того, как с их дочкой произошел несчастный случай. Девочку нужно было срочно оперировать.

После этого Артем постоянно находится в состоянии «острого психоза и постоянного алкогольного опьянения». Несмотря на госпитализацию, супруг продолжил пить и отказался принимать препараты, которые ему прописали в клинике.

Галина Безрук с мужем и дочкой / instagram.com/galina_bezruk

Алексеев стал агрессивным и начал угрожать жене, а также обещал забрать дочь. Во время одной из последних ссор актер ударил Галину ногой в живот. После этого девушке пришлось сбежать из дома.

Я как могла пыталась сохранить его достоинство и, когда мне звонили журналисты, просто бросала трубку. Очень надеялась, что эта неделя «чистоты» поможет ему прийти в себя, осознать весь ужас своих действий. Но чуда не произошло. Он вернулся в жизнь, но не в сознание, - пишет Галина в своем блоге. - Последние дни превратились в фильм ужасов. Он не принимал ничего из прописанного в больнице, все время пил. Странно, что он смог закончить проект, который полтора месяца был на грани срыва из-за него. Артем все время угрожал мне, обещал забрать дочь, а позавчера во время ночного разговора на кухне я получила ногой в живот... Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали.

Актриса Галина Безрук / instagram.com/galina_bezruk

Напомним,