Звезда сериала "Слуга народа" Галина Безрук рассказала о домашнем насилии: Я получила ногой в живот
Личная жизнь Галины Безрук начала давать серьезную трещину.
Все это время звезда сериала «Слуга народа» демонстрировала на своих страницах в социальных сетях семейную идиллию, не давая ни одного намека на то, что в ее семье назревает разлад.
Но красивая картинка в соцсетях была лишь прикрытием. На днях Галина шокировала публику неожиданным заявлением. Актриса призналась, что сейчас страдает от домашнего насилия.
Проблемы с алкоголем у Алексеева начались после того, как с их дочкой произошел несчастный случай. Девочку нужно было срочно оперировать.
Я как могла пыталась сохранить его достоинство и, когда мне звонили журналисты, просто бросала трубку. Очень надеялась, что эта неделя «чистоты» поможет ему прийти в себя, осознать весь ужас своих действий. Но чуда не произошло. Он вернулся в жизнь, но не в сознание, - пишет Галина в своем блоге. - Последние дни превратились в фильм ужасов. Он не принимал ничего из прописанного в больнице, все время пил. Странно, что он смог закончить проект, который полтора месяца был на грани срыва из-за него. Артем все время угрожал мне, обещал забрать дочь, а позавчера во время ночного разговора на кухне я получила ногой в живот... Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали.