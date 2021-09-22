Илона Гвоздева мечтала стать индийской танцовщицей
22 сентября 2021 14:20
Хореограф Илона Гвоздева
пресс-служба Нового канала
Хореограф Илона Гвоздева рассказала, как отрабатывала движения, мимику и жесты.
Илона Гвоздева в детстве снимала мамину штору, обматывалась ней и репетировала танец, ведь мечтала стать индийской танцовщицей.Кстати, Илона на нескольких проектах исполняла индийские танцы. Получался настоящий «фильм» о любви.Напомним,
Исполнять индийский танец очень сложно, – рассказывает Илона за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал). – Это целая история, которую танцовщик рассказывает через жесты, мимику и движения. Он на несколько минут становится актером, используя каждый сантиметр своего тела для выражения отдельных чувств и эмоций. Поэтому танцы стали самым ярким элементом индийской культуры. За ними интересно наблюдать, но лучше попробовать самому.
Илона Гвоздева на съемках / пресс-служба Нового канала
На конкурсах всегда выступаю в сари, которое застегиваю множеством шпилек и булавок, – говорит София. – Как-то во время выступления я увидела, что под ногами рассыпаны булавки и шпильки от предыдущих конкурсанток. А индийские танцы ведь исполняются босиком. Несмотря на это я продолжила свое выступление.
Илона Гвоздева на съемках / пресс-служба Нового канала