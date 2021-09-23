Светлана Тарабарова впервые показала дочь – фото

Певица Светлана Тарабарова впервые показала публике лицо своей дочери – годовалой Марии.

Певица Светлана Тарабарова счастливая мама двоих замечательных детей. Вместе со своим любимым мужем Алексеем она воспитывает 3-летнего сына Ивана и дочь Машу.

Но если же Иван уже давно является частым гостем в Инстаграм своей звездной мамы, то лицо своей младшей наследницы певица не показывала.

Но сегодня Светлана все-таки решилась познакомить малышку с поклонниками. В честь первого дня рождения Маши звезда опубликовала милые фотографии с дочкой.

Дочь Светланы Тарабаровой / instagram.com/tarabarova

В кадре девочка позировала, сидя в детском кресле, и искренне улыбалась. Звездная мамочка одела ее в комбинезон в тон шарикам, а прическу довершила красивым обручем с бантиком.

Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения! 1 год! – от имени дочери написала Тарабарова.

Дочь и сын Светланы Тарабаровой / instagram.com/tarabarova

Напомним,