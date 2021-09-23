Светлана Тарабарова впервые показала дочь – фото
Певица Светлана Тарабарова впервые показала публике лицо своей дочери – годовалой Марии.
Но если же Иван уже давно является частым гостем в Инстаграм своей звездной мамы, то лицо своей младшей наследницы певица не показывала.
Но сегодня Светлана все-таки решилась познакомить малышку с поклонниками. В честь первого дня рождения Маши звезда опубликовала милые фотографии с дочкой.
Привет, я Мария. И у меня сегодня день рождения! 1 год! – от имени дочери написала Тарабарова.
Напомним,