Юрий Горбунов заявил, что Катя Осадчая сейчас избегает темы рождения дочери

25 сентября 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Юрий Горбунов заявил, что Катя Осадчая сейчас избегает темы рождения дочери
Телеведущий Юрий Горбунов
социальная сеть Instagram

В этом году 38-летняя Катя Осадчая стала многодетной мамой. Телеведущая родила третьего сына. Супруг знаменитости признался, что хотел бы иметь и дочь.

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В недавнем интервью Юрий рассказал, что хоть с момента рождения сына прошел всего месяц, он с удовольствием обзавелся бы еще и дочерью. С таким предложением он обратился к возлюбленной. Осадчая же сейчас серьезно воспринимать слова мужа не желает. Она не готова пока к четвертой беременности.

Когда я начинаю эту тему, она говорит: «Прекрати, пожалуйста». Пока об этом речь не идет. Имеем одного старшего, второго – меньшего, надо с ним разобраться,
– откровенничает шоумен.

Юрий Горбунов с женой и сыном / социальная сеть Instagram

К слову, ведущий присутствовал на двух родах жены. Четыре года назад он перерезал пуповину сыну Ивану, а месяц назад повторил опыт с сыном Даниилом.

Я был на родах, перерезал пуповину. Это невероятные впечатления, думаю, можно сравнить с полетом в космос,
– вспоминает Горбунов.

Юрий Горбунов с сыном Иваном и Даниилом / социальная сеть Instagram

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Сейчас родители готовятся к крещению младшенького. Крестными родителями будут коллеги пары по шоу-бизнесу.

Кумовьев мы уже подобрали, но еще не крестили. Надо сделать пока тепло, пока зима не пришла,
– добавил Юрий.

Напомним,

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