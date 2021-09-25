Юрий Горбунов заявил, что Катя Осадчая сейчас избегает темы рождения дочери Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

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В этом году 38-летняя Катя Осадчая стала многодетной мамой. Телеведущая родила третьего сына. Супруг знаменитости признался, что хотел бы иметь и дочь.