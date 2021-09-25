Юрий Горбунов заявил, что Катя Осадчая сейчас избегает темы рождения дочери
В этом году 38-летняя Катя Осадчая стала многодетной мамой. Телеведущая родила третьего сына. Супруг знаменитости признался, что хотел бы иметь и дочь.
Когда я начинаю эту тему, она говорит: «Прекрати, пожалуйста». Пока об этом речь не идет. Имеем одного старшего, второго – меньшего, надо с ним разобраться,– откровенничает шоумен.
К слову, ведущий присутствовал на двух родах жены. Четыре года назад он перерезал пуповину сыну Ивану, а месяц назад повторил опыт с сыном Даниилом.
Я был на родах, перерезал пуповину. Это невероятные впечатления, думаю, можно сравнить с полетом в космос,– вспоминает Горбунов.
Кумовьев мы уже подобрали, но еще не крестили. Надо сделать пока тепло, пока зима не пришла,– добавил Юрий.
Напомним,