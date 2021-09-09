Юрий Горбунов назвал единственный недостаток партнерских родов

19 августа Юрий Горбунов и Катя Осадчая вновь стали родителями.

На днях счастливый отец рассекретил имя своего второго сына. Мальчика Юрий Горбунов и Катя Осадчая назвали Даниил. Пара долго колебалась и выбирала между 5 именами.

На днях телеведущий стал гостем эфира шоу «Твій день». В студии Юрий рассказал о партнерских родах, как к ним готовился и какой в них есть единственный недостаток.

Я считаю, что каждый человек должен присутствовать на родах. Сумел сделать ребенка - умей и принять. Но к этому процессу надо быть готовым, я ходил на лекции, читал книги. Когда ты все знаешь и готов, то это отрывки всеобщего счастья, которое к тебе приходят с рождением ребенка. Единственный недостаток партнерских родов - после них ты женщине все прощаешь, когда вспоминаешь, через что она прошла, – говорит Юрий Горбунов.

Пара уже воспитывает 4-летнего сына Ивана, а у Катерины Осадчей есть еще взрослый сын Илья от предыдущего брака. О своем возрасте и опыте отцовства Юрий Горбунов говорит:

Я это делаю в кайф. Сегодня ночью мы просыпались раз 6, конечно, уставшие, но очень счастливые. Я не смотрю на свой возраст, по внутренним ощущениям, мне 21, только знаний сейчас больше. Во взрослом отцовстве больше сознания и внутренней дисциплины.

Напомним,