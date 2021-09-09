Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой

Американская актриса Дженнифер Лоуренс готовится к рождению первенца.

31-летняя обладательница премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс и ее супруг, 37-летний арт-дилер Кук Марони, вскоре впервые станут родителями. Ошеломляющую новость сообщили изданию PEOPLE представители звездной пары.

Отметим, роман Дженнифер и Кука завязался летом 2018 года. Спустя полгода Марони сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. В октябре 2019-го пара сыграла свадьбу.

Он величайший человек, которого я когда-либо встречала, поэтому для меня большая честь стать миссис Марони, – в интервью перед росписью говорила Лоуренс о своем будущем муже.

Дженнифер Лоуренс на премии Оскар / Fotobank / GettyImages

Несколько лет назад Дженнифер говорила о материнстве. В своем интервью тогда голливудская звезда заявила, что для полного счастья ей не хватает ребенка:

Я определенно хочу стать мамой. Я представляю, что у меня будут дети, и тогда моя жизнь будет казаться полной.

Напомним,