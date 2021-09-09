Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade прошла таинственный обряд у гватемальского шамана

Эксклюзив 9 сентября 2021 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade прошла таинственный обряд у гватемальского шамана
Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade прошла таинственный обряд у гватемальского шамана
пресс-служба

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) поднялась на 3 тысячи метров, чтобы пообщаться с духами.

Читайте такжеДженнифер Лоуренс впервые станет мамой
Гватемальцы – мистический народ. Многие до сих пор больше верят не в медицину, а в древних духов. Чтобы поправить здоровье или личные дела, местные жители идут не к врачу или психологу, а к индейскому шаману. Воспользовавшись безлимитной картой, певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Michelle Andrade также прошла таинственный обряд.

Я заказала себе ритуал у именитого гватемальского шамана. За 400 долларов он провел обряд на очищение и исполнение самого заветного желания. И все это – в священном для гватемальцев месте – у подножья вулкана Серро-Кемадо. Еще до прихода испанцев древние майя считали, что на его верхушке находится место силы, поэтому проводили там свои кровавые жертвоприношения, – рассказала девушка.

Читайте такжеОфициально: Кайли Дженнер во второй раз станет мамой
Чтобы провести обряд, Michelle поднялась на три тысячи метров над уровнем моря. Именно здесь шаманы связываются с духами и проводят свои ритуалы. Сначала шаман завел ведущую в расщелину, где живут духи, чтобы получить разрешение на проведение обряда.

Когда разрешение у духов было получено, шаман сделал огромный алтарь в знак благодарности богам. Снизу нарисовал круг из цветного сахара – он символизирует планету. Внутри – крест майя. Сверху – небо, снизу – землю. По бокам – воду и огонь. Сверху выложил древесную кору священного дерева майя – это символ человеческих сердец. И посыпал все конфетами, – рассказала ведущая тревел-шоу. – Такая церемония называется «Сладкая». Она нацелена на добро. Если бы вместо сахара использовали соль, а вместо конфет – кислый цитрус, это был бы плохой ритуал на болезни или даже смерть.

Чтобы дары попали к духам, их нужно поджечь, а дым выступает курьером. Когда шаман зажег огонь, из костра выступило настоящее огненное торнадо. А когда перестал читать молитву, огонь потух.

Работает ритуал или нет, пока непонятно – ритуал майя такая штука, что 400 долларов плати сразу, а исполнения желаний жди годами, – посмеялась Michelle.

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка». Сезон «Земляне» с Michelle Andrade и Кириллом Макашовым выходит по субботам в 10:00, а сезон «Чудеса света» – в 11:00 на Новом канале!

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Орел и Решка Новый Канал новости телешоу путешествие эксклюзив Michelle Andrade Мишель Андраде телешоу 2021 Орел и Решка. Земляне

Материалы по теме

Мир наизнанку-12: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 04.09.2021)
Телешоу

Мир наизнанку-12: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 04.09.2021)
Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой
Новости

Дженнифер Лоуренс впервые станет мамой
Сконы с сыром и куриной грудкой: рецепт школьного ланча от шеф-повара Андрея Дромова
Еда и рецепты

Сконы с сыром и куриной грудкой: рецепт школьного ланча от шеф-повара Андрея Дромова
Люся Интерн: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Популярное на сайте

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Клятва врача: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)

Клятва врача: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 02.09.2021)
Клятва врача: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Танці з зірками-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)

Танці з зірками-2021: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK