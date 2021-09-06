Юрий Горбунов рассекретил имя младшего сына
Дважды папа Юрий Горбунов проговорился, как они с супругой Катей Осадчей назвали младшего сына.
Так, в Инстаграм-сториз Горбунов рассекретил имя своего второго сына. Мальчика они назвали Данилом.
Іван катає маму, а тато катає Данила, – рассказал телеведущий о родительской субботе.
Отметим, что сейчас молодая мама старается вернуть себе дородовую форму. Однако заниматься спортом Кате еще запрещено, поэтому она сделала удар на правильном питании.
Напомним,