Юрий Горбунов рассекретил имя младшего сына

Дважды папа Юрий Горбунов проговорился, как они с супругой Катей Осадчей назвали младшего сына.

19 августа Катя Осадчая в третий раз стала мамой. Показывать публике своего малыша счастливые родители не спешат. А вот другими подробностями о своей крохе звездные родители делятся с поклонниками.

Так, в Инстаграм-сториз Горбунов рассекретил имя своего второго сына. Мальчика они назвали Данилом.

Іван катає маму, а тато катає Данила, – рассказал телеведущий о родительской субботе.

Юрий Горбунов с сыновьями / instagram.com/gorbunovyuriy

Отметим, что сейчас молодая мама старается вернуть себе дородовую форму. Однако заниматься спортом Кате еще запрещено, поэтому она сделала удар на правильном питании.

Юрий Горбунов с Катей Осадчей и их новорожденным сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним,