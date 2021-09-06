Юрий Горбунов рассекретил имя младшего сына

6 сентября 2021 15:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Юрий Горбунов рассекретил имя младшего сына
Телеведущий Юрий Горбунов с женой Катей Осадчей
пресс-служба канала 1+1

Дважды папа Юрий Горбунов проговорился, как они с супругой Катей Осадчей назвали младшего сына.

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19 августа Катя Осадчая в третий раз стала мамой. Показывать публике своего малыша счастливые родители не спешат. А вот другими подробностями о своей крохе звездные родители делятся с поклонниками.

Так, в Инстаграм-сториз Горбунов рассекретил имя своего второго сына. Мальчика они назвали Данилом.

Іван катає маму, а тато катає Данила, – рассказал телеведущий о родительской субботе.

Юрий Горбунов с сыновьями / instagram.com/gorbunovyuriy

Отметим, что сейчас молодая мама старается вернуть себе дородовую форму. Однако заниматься спортом Кате еще запрещено, поэтому она сделала удар на правильном питании.

Юрий Горбунов с Катей Осадчей и их новорожденным сыном / instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним,

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