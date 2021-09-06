Ведущий канала Украина Максим Сикора отпраздновал с женой розовую свадьбу

Ведущий новостей «Сегодня» канала Украина Максим Сикора и его жена Наталья, которая по профессиональному призванию является врачом-стоматологом, в эти выходные отметили семнадцатую годовщину бракосочетания.

В символическую для семьи дату, 4 сентября, ведущий Максим Сикора поделился на своей странице в соцсети чувственным фото, на котором изображен он с женой.

С тобой время летит молниеносно! Я не изменил бы ни одного мгновения, что завело нас сюда. Люблю тебя в семнадцать раз крепче, – написал ведущий.

Ведущий канала Украина Максим Сикора с женой / пресс-служба

В соцсетях друзья и знакомые под постом ведущего также оставили много искренних пожеланий:

«Поздравляю, красивая пара!», «Долгих и счастливых лет жизни вместе в любви, согласии, мире и благополучии», «Пусть и к бриллиантовой свадьбе путь будет усеян лепестками роз».

Вместе пара воспитывает двоих детей: сына Ростислава, который учится в одиннадцатом классе, и мечтает о карьере в сфере международных отношений, и 2-летнюю дочь Кассию.

Ведущий канала Украина Максим Сикора с семьей

По мнению телеведущего, секрет их счастливых и крепких отношений кроется в любви, которая с годами только увеличивается.

Мы слышим друг друга и постоянно учимся друг у друга. Любовь – это тонкая магическая материя. Об этом нужно помнить ежедневно, – отметил Максим Сикора.

Напомним,