Победительница шоу "Холостяк" вышла замуж – видео

Победительница 5 сезона романтического шоу "Холостяк" Марина Кищук вышла замуж. Ее избранником стал Олег Ивонин.

2 сентября 2021 года Марина Кищук сыграла свадьбу со своим возлюбленным Олегом Ивониным. Пара познакомилась всего полгода назад, и вот так стремительно развиваются их отношения.

На своей странице в Инстаграм счастливая невеста, а ныне жена, – опубликовала невероятно красивое видео со дня свадьбы. Торжество состоялось на берегу Черного моря в Одессе.

Господи, это был самый волшебный день моей жизни. Во сне, перед примеркой, без грамма фантазии, абсолютно серьёзно вам говорю, я увидела это платье!!! Этот фасон я хотела изначально: спущенные плечи, ничего лишнего, пышное и со шлейфом, но во сне я увидела, что корсет V- образный Как у Золушки. Как у всех принцесс. А утром приехала на примерку и Все платья висели на стойке, а это возле зеркала, я подумала, что у меня просто в голове всё смешалось и я, наверно не во сне его увидела, а у них на сайте и попросила отвесить, но начала искать переписку, а я ничего не просила. Перерыла все фотографии, а его нет. И вообще на мою грудь сложно найти что-то из наличия, НО оно было моё. Оно меня ждало, это мой мир, он так со мной играет. А я всё это вижу. Божественно…

Отметим, что пара познакомилась в феврале 2021 года. В июне месяце в Дубае Олег сделал Марине предложение руки и сердца.

С главным героем шоу "Холостяк-5" Сергеем Мельником у Марины отношения не сложились. Расстояние и время убило их любовь, именно так сказал в одном из интервью экс-футболист.

На проект Марина пришла простой учительницей-математики из Глухова и матерью-одиночкой. После победы в шоу "Холостяк" ее жизнь круто изменилась. В 2018 году она выиграла на международном конкурсе моделей «Super Model Universe 2018».

У Марины подрастает сын Матвей от первого брака.

Марина Кищук с мужем и сыном / instagram.com/marina.kishchuk

Напомним,