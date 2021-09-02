Адель застали на свидании со спортивным агентом
После развода с Саймоном Конекки Адель решила кардинально изменить свою жизнь.
Период развода Адель переживала очень тяжело. Но звезде все-таки удалось с достоинством вынести все испытания. Она начала жизнь с чистого листа.
Сначала Адель серьезно взялась за свою фигуру. В начале 2020 года она удивила мир своим невероятным внешним видом – артистке удалось феноменально похудеть на 45 килограмм.
После этого у звезды началась налаживаться личная жизнь. Осенью 2020 года СМИ сообщили о романе Адель с 38-летним рэпером Skepta. Тогда пару застали на свидании в Лондоне.
Пока артистка и агент не спешат сами комментировать слухи о своем романе. Впрочем, инсайдеры уверяют, что они встречаются около двух месяцев.
Напомним,