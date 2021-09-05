Катя Осадчая рассказала, как быстро пришла в форму после третьих родов и вернулась к работе
19 августа телеведущая Катя Осадчая стала мамой в третий раз. Уже через 5 дней после родов звезда не только превосходно выглядела, но и вернулась к работе на телевиденье.
Неожиданностью для Осадчей стало то, что третьего ребенка она родила на 38 неделе. Еще на две недели у нее были расписаны мероприятия, но планы пришлось немного корректировать прямо в родильном отделении. А вот присутствовать на торжественном праздновании Дня Независимости ей удалось уже став многодетной мамой.
На самом деле я хорошо чувствовала. Если выстроить график, а у меня с двумя предыдущими парнями есть опыт, как делать это с рождения. Мы еще с роддома договариваемся с новорожденным: да, у нас график – едим каждые 3 часа. Все работает,– откровенничает ведущая.
На самом деле сейчас мой размер больше, чем обычно. И это правда. И это меня волнует. Потому что когда я вижу на платье размер L, меня это смущает, потому что я была S или M. Я продолжаю возвращаться в форму – пока мне нельзя заниматься спортом, но я контролирую свое питание,– добавила звезда «Світського життя».
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