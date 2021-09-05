Катя Осадчая рассказала, как быстро пришла в форму после третьих родов и вернулась к работе

5 сентября 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Катя Осадчая рассказала, как быстро пришла в форму после третьих родов и вернулась к работе
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

19 августа телеведущая Катя Осадчая стала мамой в третий раз. Уже через 5 дней после родов звезда не только превосходно выглядела, но и вернулась к работе на телевиденье.

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В недавнем интервью знаменитость призналась, что предыдущий опыт материнства помог ей правильно составить график, чтобы совмещать работу и заботу о грудном младенце.

Неожиданностью для Осадчей стало то, что третьего ребенка она родила на 38 неделе. Еще на две недели у нее были расписаны мероприятия, но планы пришлось немного корректировать прямо в родильном отделении. А вот присутствовать на торжественном праздновании Дня Независимости ей удалось уже став многодетной мамой.

На самом деле я хорошо чувствовала. Если выстроить график, а у меня с двумя предыдущими парнями есть опыт, как делать это с рождения. Мы еще с роддома договариваемся с новорожденным: да, у нас график – едим каждые 3 часа. Все работает,
– откровенничает ведущая.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов на Дне Независимости / социальная сеть Instagram

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Сейчас Катя старается быстро вернуться в дородовую форму, выбирая правильное и сбалансированное питание. А вот спортом ей еще заниматься нельзя.

На самом деле сейчас мой размер больше, чем обычно. И это правда. И это меня волнует. Потому что когда я вижу на платье размер L, меня это смущает, потому что я была S или M. Я продолжаю возвращаться в форму – пока мне нельзя заниматься спортом, но я контролирую свое питание,
– добавила звезда «Світського життя».

Напомним,

Катя Осадчая / социальная сеть Instagram
 

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