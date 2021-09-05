Катя Осадчая рассказала, как быстро пришла в форму после третьих родов и вернулась к работе Катерина Даниленко

Катерина Даниленко Редактор выходного дня Все статьи автора...

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19 августа телеведущая Катя Осадчая стала мамой в третий раз. Уже через 5 дней после родов звезда не только превосходно выглядела, но и вернулась к работе на телевиденье.