Маша Ефросинина рассказала, как ее узнали поклонники в секс-шопе

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась пикантной историей из личной жизни.

В эфире своего нового YouTube-проекта "Взрослые девочки" звезда рассказала, как в 2000-х посетила секс-шоп в Амстердаме. Компанию ей составил супруг Тимур Хромаев.

В родном Киеве знаменитость не посещала такие магазины, так как боялась, что ее узнают поклонники. Но неловко себя чувствовать Марии пришлось и в другой стране.

В Киеве мы не могли пойти в секс-шоп, потому что в то время я уже была известна. Поэтому сделать это в Киеве было нереально. Мы поехали в Амстердам. И когда мы зашли в секс-шоп, и я взялась за первый резиновый чл*н, меня узнали. Кто-то крикнул «о, Маша Ефросинина». Я была в шоке,

‒ вспоминает телеведущая.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / социальная сеть Instagram

Артистка так растерялась, что пыталась передать фаллоимитатор мужу, а потом сделала вид, что молодые люди обознались.

Я стою с резиновым чл*ном в руке, пытаюсь отдать его мужу, а он не забирает. Поэтому я стояла, и делала вид, что это не я,

‒ добавила Ефросинина.

Напомним,