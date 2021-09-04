Маша Ефросинина рассказала, как ее узнали поклонники в секс-шопе

4 сентября 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Маша Ефросинина рассказала, как ее узнали поклонники в секс-шопе
Телеведущая Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram

Телеведущая Маша Ефросинина поделилась пикантной историей из личной жизни.

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В эфире своего нового YouTube-проекта "Взрослые девочки" звезда рассказала, как в 2000-х посетила секс-шоп в Амстердаме. Компанию ей составил супруг Тимур Хромаев.

В родном Киеве знаменитость не посещала такие магазины, так как боялась, что ее узнают поклонники. Но неловко себя чувствовать Марии пришлось и в другой стране.

В Киеве мы не могли пойти в секс-шоп, потому что в то время я уже была известна. Поэтому сделать это в Киеве было нереально. Мы поехали в Амстердам. И когда мы зашли в секс-шоп, и я взялась за первый резиновый чл*н, меня узнали. Кто-то крикнул «о, Маша Ефросинина». Я была в шоке,
‒ вспоминает телеведущая.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / социальная сеть Instagram

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Артистка так растерялась, что пыталась передать фаллоимитатор мужу, а потом сделала вид, что молодые люди обознались.

Я стою с резиновым чл*ном в руке, пытаюсь отдать его мужу, а он не забирает. Поэтому я стояла, и делала вид, что это не я,
‒ добавила Ефросинина.

Напомним,

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