Маша Ефросинина рассказала, как ее узнали поклонники в секс-шопе
4 сентября 2021 16:00
Телеведущая Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram
Телеведущая Маша Ефросинина поделилась пикантной историей из личной жизни.
звезда рассказала, как в 2000-х посетила секс-шоп в Амстердаме. Компанию ей составил супруг Тимур Хромаев.
В родном Киеве знаменитость не посещала такие магазины, так как боялась, что ее узнают поклонники. Но неловко себя чувствовать Марии пришлось и в другой стране.
В Киеве мы не могли пойти в секс-шоп, потому что в то время я уже была известна. Поэтому сделать это в Киеве было нереально. Мы поехали в Амстердам. И когда мы зашли в секс-шоп, и я взялась за первый резиновый чл*н, меня узнали. Кто-то крикнул «о, Маша Ефросинина». Я была в шоке,‒ вспоминает телеведущая.
Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / социальная сеть Instagram
Я стою с резиновым чл*ном в руке, пытаюсь отдать его мужу, а он не забирает. Поэтому я стояла, и делала вид, что это не я,‒ добавила Ефросинина.
Напомним,