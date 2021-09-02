Анастасия Приходько впервые рассказала о непростых отношениях с мамой: Предательство - это большая боль Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Певица Анастасия Приходько instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько призналась, что уже два года не общается с мамой.