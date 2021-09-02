Анастасия Приходько впервые рассказала о непростых отношениях с мамой: Предательство - это большая боль
2 сентября 2021 11:40
Певица Анастасия Приходько
instagram.com/prykhodko_official
Певица Анастасия Приходько призналась, что уже два года не общается с мамой.
Анастасия Приходько рассказала журналистам программы «Зірковий шлях» на телеканале «Украина», что ее мама до сих пор не видела младшего внука Луку.Напомним,
Анастасия впервые поделилась, что не общается несколько лет с мамой и младшим братом.
Эту историю я еще никому не рассказывала и пока не готова об этом говорить. Потому что рана свежая. И когда это происходит с близкими людьми, когда они это делают, обычно очень больно. Но мне хватило понимания и какого-то опыта, который у меня был, чтобы просто перестать общаться со всей семьей. Я так скажу: предательство - это большая боль, - говорит артистка.
Певица Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official
Она Луку даже не видела. Она и Гордея не видела, если посчитать за весь период, когда мы общались, максимум раз 5. Наверное, очень занятой человек, - поделилась артистка.
Певица Анастасия Приходько с детьми / instagram.com/prykhodko_official