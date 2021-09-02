Анастасия Приходько впервые рассказала о непростых отношениях с мамой: Предательство - это большая боль

2 сентября 2021 11:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Анастасия Приходько впервые рассказала о непростых отношениях с мамой: Предательство - это большая боль
Певица Анастасия Приходько
instagram.com/prykhodko_official

Певица Анастасия Приходько призналась, что уже два года не общается с мамой.

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Певица и эксперт шоу «Співають всі!» Анастасия Приходько рассказала журналистам программы «Зірковий шлях» на телеканале «Украина», что ее мама до сих пор не видела младшего внука Луку.

Анастасия впервые поделилась, что не общается несколько лет с мамой и младшим братом.

Эту историю я еще никому не рассказывала и пока не готова об этом говорить. Потому что рана свежая. И когда это происходит с близкими людьми, когда они это делают, обычно очень больно. Но мне хватило понимания и какого-то опыта, который у меня был, чтобы просто перестать общаться со всей семьей. Я так скажу: предательство - это большая боль, - говорит артистка.

Певица Анастасия Приходько / instagram.com/prykhodko_official
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Певица отметила, что и внуками мама неактивно интересовалась.

Она Луку даже не видела. Она и Гордея не видела, если посчитать за весь период, когда мы общались, максимум раз 5. Наверное, очень занятой человек, - поделилась артистка.

Певица Анастасия Приходько с детьми / instagram.com/prykhodko_official
Напомним, 

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