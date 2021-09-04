Тоня Матвиенко призналась, что не может принять свой возраст
4 сентября 2021 13:00
Певица Тоня Матвиенко
социальная сеть Instagram
Певица Тоня Матвиенко столкнулась с кризисом среднего возраста.
Читайте такжеАнастасия Приходько впервые рассказала о непростых отношениях с мамой: Предательство - это большая больИсполнительница, которой в апреле исполнилось 40 лет, рассказала, что испытала стресс в связи с такой круглой датой. После празднования дня рождения у нее началась депрессия.
Мне исполнилось 40 лет, что вызвало небольшой стресс. Мне кажется, что каждая женщина переживает этот момент. Помню, что когда я отмечала 30 лет, то мне тоже было немножко тяжело принять свой возраст. Еще я набрала лишний вес за этот год, из-за чего появилось легкое ощущение неприятия себя,‒ поделилась знаменитость.
Артистка села на диету и занялась спортом. Такие "вложения" в себя хорошо отразились на ее моральном состоянии, Тоня начала принимать и любить себя такой, какая она есть.
У меня натура такая: я чувствую себя девчонкой и всегда была такой. А тут вдруг мне говорят: «Женщина». И я думаю: «Ну как так?!». Поэтому возникало много философских вопросов на этот счет,‒ рассказала звезда.
Певица Тоня Матвиенко / социальная сеть Instagram
Читайте такжеВедущий "Адской кухни" Сергей Середа признался, какие ситуации выработали в нем наглостьК психологу певица не обращалась. Она смогла помочь себе сама и даже нашла позитивные стороны такого требовательного отношения к себе.
Становишься старше и чувствуешь, что еще много чего нужно сделать. Это комплекс отличницы. В моем случае все должно быть четко и правильно. Но, с другой стороны, мне такое отношение к себе помогало добиваться чего-то в жизни.
Напомним,