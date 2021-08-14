Тоня Матвиенко рассказала, почему до сих пор живет с мужем у своих родителей

Певица Тоня Матвиенко призналась, что все еще не накопила с мужем на собственное жилье.

Исполнительница вот уже 4 года замужем за Арсеном Мирзояном, с которым воспитывает 5-летнюю дочь Нину. Семейство живет под одной крышей с родителями артистки ‒ Ниной Митрофановной и Петром Гончаром.

В новом интервью знаменитость рассказала, что все члены семейства прекрасно ладят друг с другом, но она все же мечтает о своем доме.

Я хочу, чтобы у меня был свой дом и свой мир, но пока нет такой возможности. К тому же сейчас, когда у нас с Арсеном маленькая дочь, все-таки удобно, что родные рядом. Можно оставить Нину на маму и съездить в магазин, что-то приготовить и накормить. Плюс у нас в частном доме много места. Пока мы в первую очередь думаем про ребенка, а тем временем собираем с Арсеном деньги на новый дом,

– откровенничает Тоня.

Тоня Матвиенко с семьей / социальная сеть Instagram

Звезда вспоминает, что ей было очень неприятно, когда общественность обсуждала ее роман с певцом. Со временем женщина научилась не реагировать на слухи.

Мне 40 лет, у меня есть прекрасная семья, взаимная любовь и дети. Я так сильно люблю Арсена, что отношения с мужем дают мне большие крылья. Я понимаю, что наше чувство нужно беречь. А те люди, которые обсуждают мою жизнь, будут всегда. В моей ситуации собака лает, а караван идет,

– резюмировала Матвиенко.

Напомним,