Тоня Матвиенко рассказала, почему до сих пор живет с мужем у своих родителей

14 августа 2021 15:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Тоня Матвиенко рассказала, почему до сих пор живет с мужем у своих родителей
Певица Тоня Матвиенко
социальная сеть Instagram

Певица Тоня Матвиенко призналась, что все еще не накопила с мужем на собственное жилье.

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Исполнительница вот уже 4 года замужем за Арсеном Мирзояном, с которым воспитывает 5-летнюю дочь Нину. Семейство живет под одной крышей с родителями артистки ‒ Ниной Митрофановной и Петром Гончаром.

В новом интервью знаменитость рассказала, что все члены семейства прекрасно ладят друг с другом, но она все же мечтает о своем доме.

Я хочу, чтобы у меня был свой дом и свой мир, но пока нет такой возможности. К тому же сейчас, когда у нас с Арсеном маленькая дочь, все-таки удобно, что родные рядом. Можно оставить Нину на маму и съездить в магазин, что-то приготовить и накормить. Плюс у нас в частном доме много места. Пока мы в первую очередь думаем про ребенка, а тем временем собираем с Арсеном деньги на новый дом,
– откровенничает Тоня.

Тоня Матвиенко с семьей / социальная сеть Instagram

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Звезда вспоминает, что ей было очень неприятно, когда общественность обсуждала ее роман с певцом. Со временем женщина научилась не реагировать на слухи.

Мне 40 лет, у меня есть прекрасная семья, взаимная любовь и дети. Я так сильно люблю Арсена, что отношения с мужем дают мне большие крылья. Я понимаю, что наше чувство нужно беречь. А те люди, которые обсуждают мою жизнь, будут всегда. В моей ситуации собака лает, а караван идет,
– резюмировала Матвиенко.

Напомним,

Тоня Матвиенко с семьей / социальная сеть Instagram
 

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