Тоня Матвиенко показала, как худеет в медицинском центре ‒ фото
40-летняя Тоня Матвиенко решила испробовать популярную процедуру по похудению.
На снимке звезда позирует на специальной кушетке, где аппарат охлаждает подкожно-жировую ткань на животе знаменитости. Судя по улыбке Тони, процедура ей очень понравилась.
Попробовала криолиполиз ‒ это единственный способ похудеть за одну процедуру. Не больно совсем! А работает это так: на проблемную зону ставим насадку аппарата, подключаем вакуум и выбираем нужную температуру заморозки. Жировые клетки охлаждаются при температуре минус 9 и на протяжении одного часа погибают,‒ объяснила Матвиенко.
Напомним,