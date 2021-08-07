Тоня Матвиенко показала, как худеет в медицинском центре ‒ фото

7 августа 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Тоня Матвиенко показала, как худеет в медицинском центре ‒ фото
Певица Тоня Матвиенко
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40-летняя Тоня Матвиенко решила испробовать популярную процедуру по похудению.

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В своем микроблоге артистка показала, как впервые прибегла к криолиполизу ‒ безоперационной процедуре по удалению локальных жировых отложений.

На снимке звезда позирует на специальной кушетке, где аппарат охлаждает подкожно-жировую ткань на животе знаменитости. Судя по улыбке Тони, процедура ей очень понравилась.

Попробовала криолиполиз ‒ это единственный способ похудеть за одну процедуру. Не больно совсем! А работает это так: на проблемную зону ставим насадку аппарата, подключаем вакуум и выбираем нужную температуру заморозки. Жировые клетки охлаждаются при температуре минус 9 и на протяжении одного часа погибают,
‒ объяснила Матвиенко.

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Знаменитость не забыла упомянуть о том, что без сбалансированного рациона питания и спорта результат будет не таким. Звезда регулярно качает пресс и выбирает правильную еду.

Напомним,

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