Тоня Матвиенко удивила публику смелым образом в кожаном платье ‒ фото
Певица Тоня Матвиенко редко публикует снимки в откровенных образах, однако в этот раз звезда сделала исключение.
Так, 40-летняя артистка примеряла кожаное платье цвета хаки с длинными перчатками. Особое внимание на фото привлекает зона декольте, красиво обыгранная необычным вырезом платья. Наряд подчеркнул пышный бюст и тонкую талию знаменитости.
Блондинка распустила густые волосы, уложив легкими волнами. Макияж был достаточно легким, с акцентом на голубых глазах.
Напомним,