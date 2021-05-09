Тоня Матвиенко удивила публику смелым образом в кожаном платье ‒ фото

9 мая 2021 13:00 Катерина Даниленко
Тоня Матвиенко удивила публику смелым образом в кожаном платье ‒ фото
Певица Тоня Матвиенко
социальная сеть Instagram

Певица Тоня Матвиенко редко публикует снимки в откровенных образах, однако в этот раз звезда сделала исключение.

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Исполнительница снялась в роскошной фотосессии для глянца, где появилась в довольно дерзком образе. Поклонники пришли в восторг от неожиданного перевоплощения знаменитости.

Так, 40-летняя артистка примеряла кожаное платье цвета хаки с длинными перчатками. Особое внимание на фото привлекает зона декольте, красиво обыгранная необычным вырезом платья. Наряд подчеркнул пышный бюст и тонкую талию знаменитости.

Блондинка распустила густые волосы, уложив легкими волнами. Макияж был достаточно легким, с акцентом на голубых глазах.

Певица Тоня Матвиенко / социальная сеть Instagram

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Подписчики засыпали супругу Арсена Мирзояна комплиментами в комментариях, отмечая, что данный образ очень идет певице: «Роскошная женщина», «Как необычно, но очень красиво», «Очень! Королева», «Шикарно выглядите».

Напомним,

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