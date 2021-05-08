Лилия Ребрик празднует День рождения в Турции (фото)

8 мая ведущая программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» и актриса Лилия Ребрик отмечает свой День рождения.

Телезвезда поделилась жизненными принципами, которым не изменяет на протяжение многих лет, а также рассказала, какое желание загадала себе на День рождения.

Может, это банально прозвучит, но очень хочу, чтобы все мои близкие, родные были здоровы и рядом, – говорит ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик. – Я очень самодостаточный человек, и внутренне в первую очередь. Я счастлива, что состоялась как личность, что у меня есть любимая работа, любимая семья, родители, друзья. Что мне еще надо? Я с утра просыпаюсь и лечу счастливая на работу, вечером счастливая лечу домой и кайфую от этого.

Лилия отмечает, что очень любит жизнь и старается наполнить каждую ее минуту яркими эмоциями. Для нее очень важна благоприятная атмосфера в семье, в доме, поэтому она привыкла жить с внутренним ощущением легкости.

Она проявляется во всем – в жестах, походке, взгляде, в умении поддержать близкого человека и умно выходить из непростых жизненных ситуаций. В возможности искренне радоваться и удивляться, жить в моменте, когда на душе настолько легко, что хочется летать. Не важно, сколько вам лет – 20, 30, 40, 50 – если в женщине присутствует эта легкость, она будет ощущаться в любом возрасте, – поделилась мыслями звезда программы «Ранок з Україною».

Также звезда программы «Ранок з Україною» признается, что до последнего не знала, какой сюрприз ей на День рождения готовят родные. И вот вчера они таки раскрыли тайну – это поездка в Турцию всей семьей, поэтому вещи пришлось собирать очень быстро.

Сегодня проснулась, а за окном шумит лазурное море, пахнет южным ветром, в воздухе летает аромат крепкого турецкого кофе и моя любимая троица – муж и девочки – рядом. Такой вот сюрприз сделала мне «дикая семейка». Сборы на море проходили с космической скоростью. Но во всем мире я не знаю более счастливого человека, чем я, – написала ведущая канала «Украина» Лилия Ребрик на своей странице в Instagram.

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на телеканале «Украина».