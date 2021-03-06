Тоня Матвиенко показала трогательные архивные кадры родителей в честь их золотой свадьбы
6 марта 2021 15:00
Певица Тоня Матвиенко с легендарной мамой Ниной Матвиенко
социальная сеть Instagram
Вчера, 5 марта, известная украинская певица Нина Матвиенко и ее супруг Петр Гончар отпраздновали 50 лет совместной жизни. Трогательное поздравление оставила дочь знаменитостей Тоня Матвиенко.
Исполнительница поделилась в своем микроблоге серией милых кадров с домашнего архива, где Нина Митрофанова и Петр Иванович запечатлены в памятные моменты жизни. На некоторых снимках они позируют вместе с маленькими детьми.
Золоте весілля! Вітаю моїх найдорожчих. Многая вам літа,‒ написала певица.
Напомним,