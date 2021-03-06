Тоня Матвиенко показала трогательные архивные кадры родителей в честь их золотой свадьбы

6 марта 2021 15:00 Катерина Даниленко
Тоня Матвиенко показала трогательные архивные кадры родителей в честь их золотой свадьбы
Певица Тоня Матвиенко с легендарной мамой Ниной Матвиенко
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Вчера, 5 марта, известная украинская певица Нина Матвиенко и ее супруг Петр Гончар отпраздновали 50 лет совместной жизни. Трогательное поздравление оставила дочь знаменитостей Тоня Матвиенко.

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Исполнительница поделилась в своем микроблоге серией милых кадров с домашнего архива, где Нина Митрофанова и Петр Иванович запечатлены в памятные моменты жизни. На некоторых снимках они позируют вместе с маленькими детьми.

Золоте весілля! Вітаю моїх найдорожчих. Многая вам літа,
‒ написала певица.

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К слову, Нина Матвиенко и ее избранник Петр Гончар связали себя узами брака в 1971 году. Пара имеет троих детей: сыновей Андрея, Ивана и дочь Антонину. Молодые люди пошли по стопам отца, оба они художники. В 2005 году Иван Гончар постригся в монахи.  Антонина же продолжает дело матери.

Напомним,

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