Анастасия Бунина о работе над фильмом "Виновата любовь": У Оксаны Байрак на площадке никогда не бывает просто
8 марта в 20:15 на СТБ зрители увидят премьеру фильма «Виновата любовь» из уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак.
Главную героиню в проекте сыграла известная актриса Анастасия Бунина. О том, как проходила работа над фильмом, она рассказала в материале.
Это история о любви, которая творит с человеком чудеса. Я думаю, что в моей героине очень много от самой Оксаны Ивановны Байрак. И очень многому я учусь у нее. Атмосферу на съемках можно назвать предельно или даже запредельно рабочей. У Оксаны на площадке никогда не бывает просто или вполсилы. Профессионализм – не пустое слово в работе над проектами Оксаны Ивановны, за что я ее очень уважаю и искренне люблю. А запоминается то, что, несмотря на серьезные ситуации и рабочий процесс, чувство юмора никто не отменяет. И это здорово! – делится Анастасия Бунина.
Смотрите премьеру киноцикла от королевы мелодрам Оксаны Байрак 8 марта, в 20:15, в слоте «СТБ-сериал». А также не пропустите следующие фильмы из цикла «Знаки Любви» – «Летний снег» и «Ломаные линии» – скоро на СТБ.