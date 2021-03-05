Анастасия Бунина о работе над фильмом "Виновата любовь": У Оксаны Байрак на площадке никогда не бывает просто

5 марта 2021 22:10 Юлия Крутиева
Анастасия Бунина о работе над фильмом
Актриса Анастасия Бунина
пресс-служба

8 марта в 20:15 на СТБ зрители увидят премьеру фильма «Виновата любовь» из уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарного украинского режиссера и королевы мелодрам Оксаны Байрак.

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Совсем скоро состоится долгожданная премьера фильм «Виновата любовь» от легендарной Оксаны Байрак. Киноцикл будет состоять из двенадцати самостоятельных 4-серийных фильмов о любви, в каждом главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком Зодиака. Первый фильм посвящен женщине-Львице.

Главную героиню в проекте сыграла известная актриса Анастасия Бунина. О том, как проходила работа над фильмом, она рассказала в материале.

Это история о любви, которая творит с человеком чудеса. Я думаю, что в моей героине очень много от самой Оксаны Ивановны Байрак. И очень многому я учусь у нее. Атмосферу на съемках можно назвать предельно или даже запредельно рабочей. У Оксаны на площадке никогда не бывает просто или вполсилы. Профессионализм – не пустое слово в работе над проектами Оксаны Ивановны, за что я ее очень уважаю и искренне люблю. А запоминается то, что, несмотря на серьезные ситуации и рабочий процесс, чувство юмора никто не отменяет. И это здорово! – делится Анастасия Бунина.

Смотрите премьеру киноцикла от королевы мелодрам Оксаны Байрак 8 марта, в 20:15, в слоте «СТБ-сериал». А также не пропустите следующие фильмы из цикла «Знаки Любви» – «Летний снег» и «Ломаные линии» – скоро на СТБ. 

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