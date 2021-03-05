Аквамарин: канал Украина поздравит женщин с 8 марта премьерой 4-серийной мелодрамы

В понедельник, 8 марта, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Аквамарин» производства компании Filmstream по заказу канала.

В жизни главной героини Марины происходит переломный момент, и девушка оказывается перед непростым выбором. Казалось бы, у Марины есть все – творческая работа, состоятельный отец, готовый поддержать в любом начинании, и любящий молодой человек. Единственное, чего ей не хватает для счастья – это полноценной семьи. Авария на прииске отца полностью переворачивает жизнь Марины, и те, кому она так доверяла, показывают себя с совершенно другой стороны.

Главную роль в картине исполнила молодая актриса Анастасия Иванова. Девушка объясняет, почему фильм получил такое необычное название.

История Марины тоненьким образом завязана с камнем аквамарин. Через весь сюжет протягивается линия магической силы этого минерала. Ориентируясь на мою героиню, зритель поймет, что нет ничего невозможного. Не стоит бояться, нужно делать так, как подсказывает сердце. В нашей картине собраны очень интересные человеческие психотипы, основываясь на которых зрители смогут сделать вывод, что хорошо, а что плохо, – рассказала актриса.

Какого героя – положительного или отрицательного – воплотил Александр Давыдов, актер не признается. Ведь считает, что плохих людей не бывает.

Могу сказать одно – мой персонаж достаточно интересный, – интригует артист. – Мы все можем быть и хорошими, и плохими в обстоятельствах, которые нам подкидывает реальная жизнь. Я люблю амплитуду роли, когда герой дошел до какого-то пика и затем скатился, снова поднялся и может опять оказаться в неоднозначной ситуации. То есть неизвестно, как он себя поведет. При этом неважно, положительный он герой или отрицательный.

Также в картине зрители увидят артистов Дмитрия Ратомского, Александра Наумова, Дарью Трегубову, Михаила Кукуюка, Николая Боклана.

Режиссер-постановщик проекта Сергей Крутин говорит, что «Аквамарин» – это кино о любви, а его героиня Марина – некая принцесса, которой придется выйти за «стены замка», столкнувшись с реальной жизнью.

К сожалению, Марина лишена самостоятельности в жизни, но, попадая в предлагаемые обстоятельства, она борется за свое счастье, – комментирует Сергей Крутин. – Это некая сказка для взрослых, потому что весь сюжет – такой собирательный образ историй, где есть принцесса, злой папа-король, тролли и принц, который спасает нашу героиню.

К слову, музыкальным сопровождением одного из ключевых моментов фильма станет трек Златы Огневич «Беги», который идеально проиллюстрирует чувства героини.

Оператор-постановщик картины – Василий Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания Filmstream. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Аквамарин» в понедельник, 8 марта, в 17:00 на телеканале «Украина».