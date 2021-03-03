След: на СТБ стартуют премьерные серии – пожар в СИЗО, новые герои и уникальные декорации

3 марта 2021 06:00 Юлия Крутиева
След: на СТБ стартуют премьерные серии – пожар в СИЗО, новые герои и уникальные декорации

С 8 марта на телеканале СТБ стартуют премьерные серии остросюжетного детективного сериала «След» производства Space Production.

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Команда профессионалов Особого Следственного Агентства (ОСА) продолжает расследовать тяжелые и запутанные преступления с помощью новейших технологий и современных гаджетов. Распутать каждое преступление оперативникам помогает след, который оставляет преступник.

Съемки новых серий стартовали в начале декабря и проходят как в павильоне, так и на натуре – в абсолютно разных и иногда даже неожиданных локациях. Предварительно команда будет снимать до октября 2021 года.

Что же нового увидят зрители в продолжении детективного сериала «След»?

Новые персонажи

В команде ОСА появится три новых сотрудника: оперативники Анатолий Дмитренко и Олег Вильнер, а также нейробиолог Андрей Броменко.

Роль капитана Дмитренко играет Илья Пономаренко, для которого этот персонаж стал первой главной ролью в актерской карьере.

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В майора Вильнера воплотился актер со стажем Олег Венгер – зрители СТБ хорошо его знают по успешным сериалам «Ничто не случается дважды» и «Крепостная». Образование, полученное в Суворовском училище, помогает Олегу максимально достоверно передать образ оперативника.

Молодого и активного нейробиолога Броменко играет актер театра русской драмы им. Леси Украинки Владислав Фуковский.

Чем больше преступлений – тем больше требуется оперативников для их раскрытия. Новый персонаж привносит в проект новые краски, а поскольку все наши следователи кардинально разные, то каждый поклонник сериала найдет среди них своего любимчика. Мы обязательно покажем спецсерии о каждом новом герое, чтобы более развернуто познакомить их со зрителем и рассказать их историю, – рассказывает о новых героях креативный продюсер Наталья Титова.

Новое помещение

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Съемочный павильон офиса ОСА и его декорации уникальны не только для Украины. Локации в павильоне разработаны по специальному дизайну, а большая часть техники в лаборатории – рабочая. Морг, в котором проводит вскрытия судмедэксперт Небесная, оснащен реальным оборудованием: это хирургическая лампа, операционный стол и камера для «трупов». В лаборатории, кроме колб и пробирок с яркими жидкостями, зритель может заметить рабочий 3Д-принтер.

Переговорная в офисе ОСА уникальна своими высокотехнологичными мониторами, а допросная – двухсторонним зеркалом. Всего таких специализированных комнат ОСА – 7 (кабинет Косач, переговорная, допросная, лаборатория, тир, морг, кухня).

Поскольку в премьерных сериях будет много дел с автомобильными расследованиями, зрители увидят новое помещение – гараж.

Новые локации

Съемки продолжения сериала проходят в павильоне и на натурных объектах. В одной из серий расследование будет проходить в действующем СИЗО в Буче, в котором команда устроила пожар в одной из камер.

В будущем будут и болота, и конкурсы бальных танцев, и электростанция, и исторический Киевский первый коллектор, и поездка в Одессу, – рассказывает о новых локациях креативный продюсер Наталья Титова.

Новые истории

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Команде ОСА точно будет над чем работать! Кроме ежедневных расследований, появятся дела, которые будут касаться конкретных персонажей сериала и их прошлого. Так, у Гайворона появится тайное дело чести, оперативник Дмитренко будет расследовать убийство своей девушки, а в одной из премьерных серий неизвестный похитит оперативницу Червону.

К 8 марта СТБ подготовил праздничное спецпрограммирование. В 13:10 зрители смогут еще раз увидеть первые четыре эпизода любимого сериала, в которых рассказывается, как создавалась команда ОСА.

Смотрите продолжение детективного сериала «След» уже с 8 марта на СТБ (с понедельника по четверг).

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