След: на СТБ стартуют премьерные серии – пожар в СИЗО, новые герои и уникальные декорации
С 8 марта на телеканале СТБ стартуют премьерные серии остросюжетного детективного сериала «След» производства Space Production.
Съемки новых серий стартовали в начале декабря и проходят как в павильоне, так и на натуре – в абсолютно разных и иногда даже неожиданных локациях. Предварительно команда будет снимать до октября 2021 года.
Что же нового увидят зрители в продолжении детективного сериала «След»?
Новые персонажи
В команде ОСА появится три новых сотрудника: оперативники Анатолий Дмитренко и Олег Вильнер, а также нейробиолог Андрей Броменко.
Роль капитана Дмитренко играет Илья Пономаренко, для которого этот персонаж стал первой главной ролью в актерской карьере.
Молодого и активного нейробиолога Броменко играет актер театра русской драмы им. Леси Украинки Владислав Фуковский.
Чем больше преступлений – тем больше требуется оперативников для их раскрытия. Новый персонаж привносит в проект новые краски, а поскольку все наши следователи кардинально разные, то каждый поклонник сериала найдет среди них своего любимчика. Мы обязательно покажем спецсерии о каждом новом герое, чтобы более развернуто познакомить их со зрителем и рассказать их историю, – рассказывает о новых героях креативный продюсер Наталья Титова.
Новое помещение
Переговорная в офисе ОСА уникальна своими высокотехнологичными мониторами, а допросная – двухсторонним зеркалом. Всего таких специализированных комнат ОСА – 7 (кабинет Косач, переговорная, допросная, лаборатория, тир, морг, кухня).
Поскольку в премьерных сериях будет много дел с автомобильными расследованиями, зрители увидят новое помещение – гараж.
Новые локации
Съемки продолжения сериала проходят в павильоне и на натурных объектах. В одной из серий расследование будет проходить в действующем СИЗО в Буче, в котором команда устроила пожар в одной из камер.
В будущем будут и болота, и конкурсы бальных танцев, и электростанция, и исторический Киевский первый коллектор, и поездка в Одессу, – рассказывает о новых локациях креативный продюсер Наталья Титова.
Новые истории
К 8 марта СТБ подготовил праздничное спецпрограммирование. В 13:10 зрители смогут еще раз увидеть первые четыре эпизода любимого сериала, в которых рассказывается, как создавалась команда ОСА.
Смотрите продолжение детективного сериала «След» уже с 8 марта на СТБ (с понедельника по четверг).