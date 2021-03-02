Игорь Кондратюк заразился коронавирусом
Ведущий Игорь Кондратюк столкнулся с проблемами со здоровьем.
Несколько дней назад Игорь почувствовал недомогание, поэтому он отправился сдавать тест на коронавирус. К сожалению, результат исследования оказался положительным. Ему пришлось уйти на самоизоляцию.
Об этом 58-лений телеведущий рассказал на своей странице в Фейсбук. В публикации Кондратюк не стал уточнять, какие у него симптомы, но он надеется, что быстро поправится.
Сьогодні, 1 березня, на 5-му, о 19:30 – «Кондратюк у понеділок». Але це буде повтор однієї з програм. Чому так? Ведучий хворіє на Ковід... Маю надію, я скоро вичухаюсь! Старію... За 20 років «Караоке на майдані» не було жодного повтору, пов'язаного з хворобою ведучого. Щоправда, КНМ не виходило в прямому ефірі! #бережітьсебе! UPD Дякую за побажання одужати!
Напомним,