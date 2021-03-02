Игорь Кондратюк заразился коронавирусом

2 марта 2021 12:50 Юлия Крутиева
Игорь Кондратюк заразился коронавирусом
Ведущий Игорь Кондратюк
facebook.com/kondratjukigor

Ведущий Игорь Кондратюк столкнулся с проблемами со здоровьем.

Читайте такжеАлек Болдуин стал отцом в седьмой раз спустя полгода после рождения шестого ребенка
В минувший понедельник Игорь Кондратюк должен был встречаться с телезрителями в эфире программы «Кондратюк у понеділок», но вместо этого в эфир вышел повторно один из старых выпусков.

Несколько дней назад Игорь почувствовал недомогание, поэтому он отправился сдавать тест на коронавирус. К сожалению, результат исследования оказался положительным. Ему пришлось уйти на самоизоляцию.

Ведущий Игорь Кондратюк / facebook.com/kondratjukigor

Об этом 58-лений телеведущий рассказал на своей странице в Фейсбук. В публикации Кондратюк не стал уточнять, какие у него симптомы, но он надеется, что быстро поправится. 

Читайте также#Сильный Тарас Цымбалюк - о сценах с поцелуями, статусе секс-символа и стереотипах относительно актеров
Также Игорь признался, что впервые за всю свою телевизионную карьеру он был вынужден отменить съемки. Невероятно, но факт - за 20 лет существования «Караоке на майдане» он ни разу не пропускал работу.

Сьогодні, 1 березня, на 5-му, о 19:30 – «Кондратюк у понеділок». Але це буде повтор однієї з програм. Чому так? Ведучий хворіє на Ковід... Маю надію, я скоро вичухаюсь! Старію... За 20 років «Караоке на майдані» не було жодного повтору, пов'язаного з хворобою ведучого. Щоправда, КНМ не виходило в прямому ефірі! #бережітьсебе! UPD Дякую за побажання одужати!

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Игорь Кондратюк социальные сети новости коронавирус Коронавирус в Украине

Материалы по теме

Звезда фильма "Чудо-женщина" станет мамой в третий раз
Новости

Звезда фильма "Чудо-женщина" станет мамой в третий раз
Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз спустя полгода после рождения шестого ребенка
Новости

Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз спустя полгода после рождения шестого ребенка
Экстрасенс: смотреть онлайн 1 серию
Сериалы

Экстрасенс: смотреть онлайн 1 серию
Идеальное тесто на кефире для пирожков (рецепт)
Еда и рецепты

Идеальное тесто на кефире для пирожков (рецепт)

Популярное на сайте

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

Популярное видео

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK