Игорь Кондратюк заразился коронавирусом

Ведущий Игорь Кондратюк столкнулся с проблемами со здоровьем.

В минувший понедельник Игорь Кондратюк должен был встречаться с телезрителями в эфире программы «Кондратюк у понеділок», но вместо этого в эфир вышел повторно один из старых выпусков.

Несколько дней назад Игорь почувствовал недомогание, поэтому он отправился сдавать тест на коронавирус. К сожалению, результат исследования оказался положительным. Ему пришлось уйти на самоизоляцию.

Ведущий Игорь Кондратюк / facebook.com/kondratjukigor

Об этом 58-лений телеведущий рассказал на своей странице в Фейсбук. В публикации Кондратюк не стал уточнять, какие у него симптомы, но он надеется, что быстро поправится.

Также Игорь признался, что впервые за всю свою телевизионную карьеру он был вынужден отменить съемки. Невероятно, но факт - за 20 лет существования «Караоке на майдане» он ни разу не пропускал работу.

Сьогодні, 1 березня, на 5-му, о 19:30 – «Кондратюк у понеділок». Але це буде повтор однієї з програм. Чому так? Ведучий хворіє на Ковід... Маю надію, я скоро вичухаюсь! Старію... За 20 років «Караоке на майдані» не було жодного повтору, пов'язаного з хворобою ведучого. Щоправда, КНМ не виходило в прямому ефірі! #бережітьсебе! UPD Дякую за побажання одужати!

Напомним,