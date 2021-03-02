Как уменьшить талию: ТОП-7 способов от Аниты Луценко
Узкая талия и подтянутый живот – мечта каждой девушки.
Многие подписчицы задают вопрос фитнес-тренеру Аните Луценко, можно ли уменьшить талию и какие для этого есть способы? Ведь тонкая талия всегда была признаком женственной и красивой фигуры.
ТОП-7 способов сузить талию от фитнес-тренера Аниты Луценко:
1. Снизить процент жира во всем теле питанием – тогда жир, что лежит на боках, спине и животе, – уплывает и твоя талия точно становится тоньше. Это гарантия 100%.
2. Если мы пытаемся сузить талию мышцами, то эта затея не очень. Тренируя мышцу, мы не можем ее сделать более маленькой в объёме. Выполняя силовые тренировки, можем увеличить объём.
4. Можем заняться мышцами тазового дна. Это подтянет живот впереди.
5. Можем добавить растяжки зоны талии, живота, спины, что в целом «вытянет тело», уберёт забитости и даже можешь вырасти на 1-2 см.
6. Можем заняться осанкой, что визуально изменит вид талии в том числе.
7. Можем «расширить» тренировками спину и округлить попу. Тогда визуально талия будет казаться меньше.
У меня всё! 7 способов кажется с головой! Но акцент на первый!!!
Напомним,