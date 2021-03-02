Как уменьшить талию: ТОП-7 способов от Аниты Луценко

Узкая талия и подтянутый живот – мечта каждой девушки.

Весна наступила, не успеешь оглянуться, и лето на дворе, а плавных изгибов и изящного перехода от груди к бедрам – нет? Тогда этот материал станет тебе верным помощником в достижении твоей цели.

Многие подписчицы задают вопрос фитнес-тренеру Аните Луценко, можно ли уменьшить талию и какие для этого есть способы? Ведь тонкая талия всегда была признаком женственной и красивой фигуры.

Как сузить талию: ТОП-7 способов от Аниты Луценко / instagram.com/anitasporty

ТОП-7 способов сузить талию от фитнес-тренера Аниты Луценко:

1. Снизить процент жира во всем теле питанием – тогда жир, что лежит на боках, спине и животе, – уплывает и твоя талия точно становится тоньше. Это гарантия 100%.

2. Если мы пытаемся сузить талию мышцами, то эта затея не очень. Тренируя мышцу, мы не можем ее сделать более маленькой в объёме. Выполняя силовые тренировки, можем увеличить объём.

Можем заняться вздутием живота. Сработает если есть.

4. Можем заняться мышцами тазового дна. Это подтянет живот впереди.

5. Можем добавить растяжки зоны талии, живота, спины, что в целом «вытянет тело», уберёт забитости и даже можешь вырасти на 1-2 см.

6. Можем заняться осанкой, что визуально изменит вид талии в том числе.

7. Можем «расширить» тренировками спину и округлить попу. Тогда визуально талия будет казаться меньше.

У меня всё! 7 способов кажется с головой! Но акцент на первый!!!

Напомним,