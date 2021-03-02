Как уменьшить талию: ТОП-7 способов от Аниты Луценко

2 марта 2021 06:30 Юлия Крутиева
Как уменьшить талию: ТОП-7 способов от Аниты Луценко
Фитнес-тренер Анита Луценко
instagram.com/anitasporty

Узкая талия и подтянутый живот – мечта каждой девушки.

Читайте такжеКак похудеть после праздников – советы от фитнес-тренера Марины Боржемской
Весна наступила, не успеешь оглянуться, и лето на дворе, а плавных изгибов и изящного перехода от груди к бедрам – нет? Тогда этот материал станет тебе верным помощником в достижении твоей цели.

Многие подписчицы задают вопрос фитнес-тренеру Аните Луценко, можно ли уменьшить талию и какие для этого есть способы? Ведь тонкая талия всегда была признаком женственной и красивой фигуры.

Как сузить талию: ТОП-7 способов от Аниты Луценко / instagram.com/anitasporty

ТОП-7 способов сузить талию от фитнес-тренера Аниты Луценко:

1. Снизить процент жира во всем теле питанием – тогда жир, что лежит на боках, спине и животе, – уплывает и твоя талия точно становится тоньше. Это гарантия 100%.

2. Если мы пытаемся сузить талию мышцами, то эта затея не очень. Тренируя мышцу, мы не можем ее сделать более маленькой в объёме. Выполняя силовые тренировки, можем увеличить объём.

Читайте такжеАнна Саливанчук рассказала, почему муж против того, чтобы она худела после вторых родов
3. Можем заняться вздутием живота. Сработает если есть.

4. Можем заняться мышцами тазового дна. Это подтянет живот впереди.

5. Можем добавить растяжки зоны талии, живота, спины, что в целом «вытянет тело», уберёт забитости и даже можешь вырасти на 1-2 см.

6. Можем заняться осанкой, что визуально изменит вид талии в том числе.

7. Можем «расширить» тренировками спину и округлить попу. Тогда визуально талия будет казаться меньше.

У меня всё! 7 способов кажется с головой! Но акцент на первый!!!

Напомним,

Облако тегов

спорт тренировка Анита Луценко похудение упражнения как похудеть способ для похудения зож Полезные советы талия упражнения для талии

Материалы по теме

Жена Григория Решетника похвасталась безупречной фигурой после третьих родов
Новости

Жена Григория Решетника похвасталась безупречной фигурой после третьих родов
ТОП-5 романтических комедий для просмотра вдвоем от Тараса Цымбалюка
Киноперсона

ТОП-5 романтических комедий для просмотра вдвоем от Тараса ЦымбалюкаЭксклюзив
Актер Сергей Лефор: Во время локдауна форму удалось не только поддержать, но и улучшить!
Интервью

Актер Сергей Лефор: Во время локдауна форму удалось не только поддержать, но и улучшить!Эксклюзив
ТОП-5 любимых комедийных фильмов от ведущего Жени Таллера
Киноперсона

ТОП-5 любимых комедийных фильмов от ведущего Жени ТаллераЭксклюзив

Популярное на сайте

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Льва

Популярное видео

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 26.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 24.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)

В плену у прошлого: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 23.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK