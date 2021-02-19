Анна Саливанчук рассказала, почему муж против того, чтобы она худела после вторых родов

19 февраля 2021 12:47 Юлия Крутиева
Анна Саливанчук рассказала, почему муж против того, чтобы она худела после вторых родов
Актриса Анна Саливанчук
instagram.com/salivanchuk.anna

1 сентября 2020 года Анна Саливанук во второй раз стала мамой.

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35-летняя звезда «Свингеров» и «Однажды под Полтавой» наслаждается материнством. Все свое свободное время актриса проводит с 5-месячным сыном Никитой и старшим – Глебом.

На своей странице в Инстаграм Анна активно делится с подписчиками семейными кадрами, снимками с фотосессий, а также рассказывает подробности из личной жизни.

Многих фолловеров интересовало 2 вопроса: почему актриса снималась в 12 сезоне ситкома "Однажды под Полтавой". Об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

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Также подписчицы спрашивали, удалось ли Саливанчук похудеть после вторых родов и вернуть себе прежние формы. Актриса призналась, что сперва похудела на 2,5 кг. но потом пошла и наелась.

Артистка мечтает скинуть еще 5 килограммов. Однако ее супруг, продюсер «Студии Квартал 95» Александр Божков, против этого. Он не хочет, чтобы у его жены была маленькая попа.

Напомним,

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