Анна Саливанчук рассказала, почему муж против того, чтобы она худела после вторых родов

1 сентября 2020 года Анна Саливанук во второй раз стала мамой.

35-летняя звезда «Свингеров» и «Однажды под Полтавой» наслаждается материнством. Все свое свободное время актриса проводит с 5-месячным сыном Никитой и старшим – Глебом.

На своей странице в Инстаграм Анна активно делится с подписчиками семейными кадрами, снимками с фотосессий, а также рассказывает подробности из личной жизни.

Многих фолловеров интересовало 2 вопроса: почему актриса снималась в 12 сезоне ситкома "Однажды под Полтавой". Об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.

Также подписчицы спрашивали, удалось ли Саливанчук похудеть после вторых родов и вернуть себе прежние формы. Актриса призналась, что сперва похудела на 2,5 кг. но потом пошла и наелась.

Артистка мечтает скинуть еще 5 килограммов. Однако ее супруг, продюсер «Студии Квартал 95» Александр Божков, против этого. Он не хочет, чтобы у его жены была маленькая попа.

Напомним,