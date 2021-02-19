Анна Саливанчук рассказала, почему муж против того, чтобы она худела после вторых родов
1 сентября 2020 года Анна Саливанук во второй раз стала мамой.
На своей странице в Инстаграм Анна активно делится с подписчиками семейными кадрами, снимками с фотосессий, а также рассказывает подробности из личной жизни.
Многих фолловеров интересовало 2 вопроса: почему актриса снималась в 12 сезоне ситкома "Однажды под Полтавой". Об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.
Артистка мечтает скинуть еще 5 килограммов. Однако ее супруг, продюсер «Студии Квартал 95» Александр Божков, против этого. Он не хочет, чтобы у его жены была маленькая попа.
Напомним,