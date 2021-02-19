МАСКА: выступление Розы доведет до слез Андрея Данилко

19 февраля 2021 11:50 Юлия Крутиева
МАСКА: выступление Розы доведет до слез Андрея Данилко
МАСКА: выступление Розы доведет до слез Андрея Данилко
пресс-служба

В субботу, 20 февраля, в 21:00 зрители канала «Украина» увидят пятый эпизод грандиозного шоу «МАСКА», в котором свои таланты продемонстрируют шесть загадочных участников.

Читайте такжеТОП-5 комедий для хорошего настроение от актрисы Екатерины Варченко
Одной из них станет соблазнительная Роза, выступление которой невероятно растрогает звездных детективов проекта. В прошлый раз эта героиня утверждала, что у нее нет детей. Однако не все детективы шоу МАСКА поверили в эту подсказку. Также обольстительная Роза призналась, что имела целых пять попыток заручиться. Три из них почти не помнит, а вот дважды все-таки обожглась не на шутку, и это окончательно запутало зрителей.

Одни считают, что под этой маской кроется участница группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская, другие – что это певица и модель Даша Астафьева. Чтобы помочь зрителям разгадать эту тайну, в новом выпуске масштабного шоу «МАСКА» Роза даст новые подсказки о себе.

Все красивые цветочки чувствуют себя более счастливыми – где бы вы думали? На пасеке! Только тс-с, никому. Это будет наша маленькая тайна. Мне так нравится делиться с вами самым сокровенным, что сейчас я готова даже сыграть вам на струнах своей души, – заявит Роза в эфире.

МАСКА: Роза / пресс-служба

Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-3: биография 20-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
Участница сдержит свое слово. На грандиозной сцене самого загадочного на украинском телевидении шоу она споет мегахит «Белые розы» группы «Ласковый май». Трогательное исполнение и невероятный номер по-настоящему растрогают звездных детективов проекта – глаза Андрей Данилко даже нальются слезами.

Кто мог замаскироваться в этом образе – большая загадка. DZIDZIO считает, что там спряталась телеведущая. Оля Полякова же убеждена, что Роза – это Алина Гросу, ведь героиня дала подсказку, что прекрасно чувствует себя на пасеке, а известной Алина стала благодаря песне «Бджілка». Однако DZIDZIO настаивает, что в этом костюме кроется женщина с опытом.

Алинка всегда была с опытом, – сразу ответила ему Оля Полякова. – Она поет дольше, чем я. Я еще в школе училась, а она малой в 5 лет уже выступала. Я смотрю на эту роскошную фигуру, слушаю голос – этот грудной регистр у Алины есть, я его знаю.

МАСКА: звездный детектив Андрей Данилко / пресс-служба

Читайте также"Сахара" с Мэттью Макконахи: главные факты о фильме
А вот Андрей Данилко говорит, что в некоторых моментах он четко узнает голос Надежды Мейхер, которая тоже так может спеть. Но что же ответит звездным детективам сама Роза, услышав такие предположения?

Также в пятом выпуске оригинального шоу «МАСКА» зрители увидят впечатляющие выступления яркого Солнца, романтического Дракона, зажигательной Козы, трогательного Жабеня и эпатажного Сома. Какого участника рассекретят на этой неделе?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 20 февраля, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Андрей Данилко канал Украина новости телешоу образы звезд Маска телешоу 2021 шоу МАСКА

Материалы по теме

Шоумен Юлік показав спільний плід праці з Наталею Валевською: майбутній шлягер?
Меломан

Шоумен Юлік показав спільний плід праці з Наталею Валевською: майбутній шлягер?
Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились яркими кадрами со дня рождения сына Ивана
Новости

Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились яркими кадрами со дня рождения сына Ивана
#Сильный Эктор Хименес-Браво – о психологическом давлении в семье, отношениях и трех попытках суицида
Новости

#Сильный Эктор Хименес-Браво – о психологическом давлении в семье, отношениях и трех попытках суицида
Интересные факты о 4-серийной драме «Мама»
Анонсы на ТВ

Интересные факты о 4-серийной драме «Мама»

Популярное на сайте

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK