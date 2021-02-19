МАСКА: выступление Розы доведет до слез Андрея Данилко

В субботу, 20 февраля, в 21:00 зрители канала «Украина» увидят пятый эпизод грандиозного шоу «МАСКА», в котором свои таланты продемонстрируют шесть загадочных участников.

Одной из них станет соблазнительная Роза, выступление которой невероятно растрогает звездных детективов проекта. В прошлый раз эта героиня утверждала, что у нее нет детей. Однако не все детективы шоу МАСКА поверили в эту подсказку. Также обольстительная Роза призналась, что имела целых пять попыток заручиться. Три из них почти не помнит, а вот дважды все-таки обожглась не на шутку, и это окончательно запутало зрителей.

Одни считают, что под этой маской кроется участница группы «НЕАНГЕЛЫ» Слава Каминская, другие – что это певица и модель Даша Астафьева. Чтобы помочь зрителям разгадать эту тайну, в новом выпуске масштабного шоу «МАСКА» Роза даст новые подсказки о себе.

Все красивые цветочки чувствуют себя более счастливыми – где бы вы думали? На пасеке! Только тс-с, никому. Это будет наша маленькая тайна. Мне так нравится делиться с вами самым сокровенным, что сейчас я готова даже сыграть вам на струнах своей души, – заявит Роза в эфире.

МАСКА: Роза / пресс-служба

Участница сдержит свое слово. На грандиозной сцене самого загадочного на украинском телевидении шоу она споет мегахит «Белые розы» группы «Ласковый май». Трогательное исполнение и невероятный номер по-настоящему растрогают звездных детективов проекта – глаза Андрей Данилко даже нальются слезами.

Кто мог замаскироваться в этом образе – большая загадка. DZIDZIO считает, что там спряталась телеведущая. Оля Полякова же убеждена, что Роза – это Алина Гросу, ведь героиня дала подсказку, что прекрасно чувствует себя на пасеке, а известной Алина стала благодаря песне «Бджілка». Однако DZIDZIO настаивает, что в этом костюме кроется женщина с опытом.

Алинка всегда была с опытом, – сразу ответила ему Оля Полякова. – Она поет дольше, чем я. Я еще в школе училась, а она малой в 5 лет уже выступала. Я смотрю на эту роскошную фигуру, слушаю голос – этот грудной регистр у Алины есть, я его знаю.

МАСКА: звездный детектив Андрей Данилко / пресс-служба

А вот Андрей Данилко говорит, что в некоторых моментах он четко узнает голос Надежды Мейхер, которая тоже так может спеть. Но что же ответит звездным детективам сама Роза, услышав такие предположения?

Также в пятом выпуске оригинального шоу «МАСКА» зрители увидят впечатляющие выступления яркого Солнца, романтического Дракона, зажигательной Козы, трогательного Жабеня и эпатажного Сома. Какого участника рассекретят на этой неделе?

Смотрите новый эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 20 февраля, в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,