МастерШеф. Профессионалы-3: биография 20-ки участников проекта – знакомимся ближе с каждым из них
Судьи МастерШеф. Профессионалы-3 на СТБ судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский отобрали лучших шеф-поваров Украины! Кто попал в заветную 20-ку нового сезона и примерил белые кители?
Леонид Малюга
36-летний Леонид из города Хмельницкий. В профессии он с 18 лет. Работал в Украине и даже в Китае, в ресторане украинской кухни. Любовь к кулинарии появилась тогда, когда подростком он с головой ушел в работу на кухне, чтобы залечить свои душевные раны из-за неразделенных чувств к девушке. Но уже через 10 лет эта девушка стала женой Леонида и родила ему дочь. У ребенка непереносимость лактозы, поэтому мужчина развернул свои умения в сторону правильного питания. В данный момент работает шеф-поваром в ресторанном комплексе «СмартСити» в Хмельницком.
Николай Мигаль
Марина Собко
25-летняя Марина родом из города Умань. Работает в популярном ресторане «Queen» шеф-кондитером. Общий стаж работы в кондитерском цеху больше десяти лет. Раньше занималась футболом и боксом. На кухню попала случайно. Мечтает представить Украину на чемпионате мира по кондитерскому искусству.
Владислав Давиденко
Владиславу 25 лет, он из Киева. По образованию юрист, обожает футбол, а по призванию – повар. Работает поваром в столице. Очень гордится собой и своими достижениями в кулинарии. От проекта хочет только победы, потому что на меньшее он не согласен.
Элеонора Баранова
Элеоноре 25, она из Киева. Работает шеф-поваром в ресторане «Fish&Pussycat Sushi Bar» в центре столицы. В кулинарии уже больше 10 лет. Любит японскую, мексиканскую, индийскую кухню. Входит в «Топот» – кулинарный проект, в котором шефы готовят из тех продуктов, которые найдут в походе.
Виктор Шайдецкий
21-летний Виктор из Киева. В кулинарии работает с 15 лет. Подделал документы для того, чтобы работать в отеле «Fairmont». Начинал с официанта, но потом напросился и на кухню. Считает «Fairmont» лучшим местом работы. Сейчас Виктор является шеф-поваром в ресторане киевского отеля «Mercure».
Николай Люлько
30-летний Николай из Киева. Начал работать с 7 класса, потому что мама одна растила его и брата, а они не хотели сидеть у нее на шее. Работал на грибной теплице, после – на стройке плиточником. После школы решил пойти в общепит, потому что каждые выходные готовил для семьи. Ранее занимался питанием «правителей» на всех локациях – от домов до яхт. Сейчас работает шеф-поваром в ресторане «Аляска». Считает себя успешным человеком: авто, квартира и окружение – ко всему этому он пришел сам. Снимает свой проект для ютуба в формате интервью с шефами.
Игорь Андрияш
Игорь – владелец собственного бренда шоколадных конфет. Родом он из Днепра, ему 49 лет. В свое время из торговли перепрофилировался в шоколатье. Уже 4 года делает свои конфеты, которые продаются под его торговой маркой по всему миру. Готовит десерты в частном доме. На огороде выращивает девять видов базилика, ягоды и прочие продукты для бизнеса. Своим участием хочет показать, что собственное дело начинать никогда не поздно.
Лилия Стоянова
Владимир Юрин
Владимиру 34 года, родом участник из Луцка. По образованию – инженер электроприборов, но уже 11 лет работает в общепите. Открывал рестораны, занимался кухнями в больших развлекательных проектах, работал в Киеве, но понял, что спешка и прессинг – это не его. Поэтому решил открыть собственную пиццерию в Луцке, где сейчас и работает.
Неля Бадамшина
30-летняя девушка родом из Кропивницкого. Неля – шеф-повар в развлекательном центре родного города. Закончила профильный техникум, после чего пошла работать в детское кафе. Также работала в Европе, но перед карантином вернулась из Финляндии домой.
Стелла Клименко
У киевлянки Стеллы сейчас свой бизнес: она готовит соусы, маринады, конфитюры, варенье. На кухне начала работать с 16 лет, еще во время учёбы на архитектора. У девушки огромный опыт работы в Азии, Польше, Европе на позиции соусье. Открывала заведения во Львове. Была бренд-шефом в ресторане за границей. В Севастополе владела собственной кулинарной детской школой. Мечтает о ресторане, в котором не будет меню, а готовить будут из того, что купили на рынке утром. Ее слабость – это рынки и продукты, именно они ее вдохновляют. Так же ее вдохновляют дети – считает их самыми честными критиками. Ведь если детям понравится – то зайдет всем.
Владислав Цымбалюк
На работу поваром 32-летнего киевлянина Владислава вдохновила британский шеф, кулинарные курсы которой показывали по телевизору. С тех пор он 10 лет в общепите. Готовил на разных позициях в столичном ресторане «BAO» и в заведениях рангами пониже. На одном месте долго не задерживается, ведь все время хочет учиться новому, с новыми людьми. Сейчас временно без работы. Мечтает открыть свой магазин полуфабрикатов, которым будут доверять.
Николай Овчаренко
22-летний киевлянин Николай выучился в Житомире по специальности повара-бармена. Пошел работать в ресторан грузинской кухни, а потом европейской. Позже бабушка пригласила его в Италию поработать поваром в местном заведении. Через 4 месяца вернулся в Украину и вышел на кухню мексиканского ресторана, где сейчас работает су-шефом.
Виталий Нужный
Виталий Нужный из Харькова, ему 27 лет. 9 из них он работает на кухне, последнее время только бренд-шефом. Преподает в кулинарной школе в Харькове. Знаком со многими участниками шоу «МастерШеф. Профессионалы». Имеет свою философию кулинарии – «додзё». Никогда не будет молчать, и если будет считать решение судей неправильным, готов вызвать на кулинарный поединок каждого из них.
Игорь Мищенко
Радек Конечны
Шеф-повару 49 лет, он живет в Харькове. Радек – повар в третьем поколении, его бабушка и папа работали в общепите. Родился в Чехии, но выиграл тендер на бренд-шефа сети «Старгород» и уже 17 лет занимается открытием ресторанов данной сети по всему миру. Работал в Европе, Англии, Америке. Уже 16 лет живет в Харькове. Радек – аккредитованный судья, который часто судит украинские кулинарные конкурсы, а теперь хочет побывать по другую сторону судейского стола.
Лидия Корниенко
41-летняя Лидия пришла работать на кухню на должность помощника повара. За 4 месяца стала су-шефом. 4 года проработала в Харькове, была шеф-поваром в сети ресторанов «Париж», бренд-шефом в баре «Рот». Переехала в Одессу, потому что там открывался интересный для нее формат – контактный бар «Нипер Бар», где гости собирают и готовят блюда сами. Сейчас работает су-шефом. Мама троих детей.
Руслан Яковлев
Руслан из Одессы, ему 26 лет. Выучился на врача, поехал в Испанию подтверждать диплом, который так и не подтвердил. Вернулся в Николаев, где друг предложил ему пойти поработать на кухню, и ему понравилось. В итоге Руслан снова поехал в Испанию уже поваром. Влюбился в девушку из Украины, поэтому вернулся домой, чтобы жениться, – и случился локдаун.
Дмитрий Кузнецов
Дмитрий – тоже одессит. Ему 30 лет. В кулинарии уже 15 лет, поработал во многих заведениях. В один момент учредил свою фирму, которая помогает открывать рестораны. Сейчас работает в дорогом ресторане в Одессе шеф-поваром. Мечтает открыть кулинарную школу и написать книгу. Считает, что на кухне главный – гость, а все остальные проблемы потом.