Один за всех: ток-шоу спас 15-летнюю девочку, которая весила, как 8-месячный малыш

14 февраля в эфире СТБ вышел резонансный выпуск остросоциального проекта «Один за всех».

В студии проекта выяснилось, что мама не один год морила голодом свою больную дочку Богданку. У девочки синдром Дауна. В свои 15 лет она весит всего 8,5 килограмм. Для сравнения, такой вес считается нормальным для 8–10 месячного ребенка – вес Богданки должен быть в 5 раз больше.

Богданку в таком тяжелом состоянии нашла волонтер Красного Креста Марина Матирко. Она сообщила в правоохранительные органы и социальные службы, которые тут же забрали девочку в больницу, а также обратилась за помощью в проект «Один за всех».

Как выяснили эксперты в студии проекта, мама Ирина Патромай не кормила должным образом свою маленькую дочку, потому что им отключили газ и горячую воду из-за неуплаты долгов.

Семья голодала по несколько дней, а когда у мамы появлялись деньги, она покупала готовую еду в супермаркете. Тем временем, от голода Богданка начала кушать матрас, на котором лежала.

В ходе медицинского осмотра было установлено, что ребенок является инвалидом детства, имеет ряд тяжелых заболеваний, задержку физического и психического развития, полностью не способна к самообслуживанию: не умеет ходить, сидеть, стоять и говорить. В доме отсутствуют какие-либо запасы средств для гигиены, одежды, постель – зафиксированы антисанитарные условия проживания. По данному факту было зарегистрировано уголовное производство по статье 166 ККУ по факту злостного невыполнения родителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком, которые повлекли тяжелые последствия. Санкция данной статьи предусматривает от двух до пяти лет ограничения или лишения свободы, – прокомментировала квалификацию дела прокурор Татьяна Кондратенко.

В студии проекта своей вины мама Ирина и старшая сестра Катя не признавали. Они уверяли, что девочке будет лучше жить с семьей, чем в детском доме-интернате. А тяжелое состояние ребенка и неподходящие условия для ее жизни объясняют лишь недостаточной материальной помощью, которую им выплачивает государство.

После вмешательства журналистов проекта «Один за всех» 15-летняя Богданка продолжит находиться под пристальным наблюдением медиков. На днях ее судьбу решали в Ингулецком районном суде города Кривой Рог. Во время заседания мама Ирина признала, что ее ребенку нужна квалифицированная помощь. Суд принял решение удовлетворить исковые требования: отобрать ребенка у мамы без лишения родительских прав и взыскать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части всех видов ее заработка.

Судьба Богданки решена – вскоре ее переведут в реабилитационный центр, где за девочкой будут ухаживать профессионалы и ее жизни ничто не будет угрожать.

В связи с тем, что Богданка – ребенок с врожденной инвалидностью, соответствующий пакет документов будет направлен в областной департамент с целью получения направления и дальнейшего устройства в специализированное детское заведение – детский интернат, – прокомментировал решение суда Сергей Совенко, начальник службы по делам детей Ингулецкого райисполкома Криворожского горсовета.

Напомним,