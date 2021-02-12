Один за всех: в 15 лет девочка весит меньше 9 килограмм – от недоедания она начала есть матрас

12 февраля 2021 21:30 Юлия Крутиева
Один за всех: в 15 лет девочка весит меньше 9 килограмм – от недоедания она начала есть матрас
Один за всех: в 15 лет девочка весит меньше 9 килограмм – от недоедания она начала есть матрас
пресс-служба

14 февраля в 20:00 в четвертом выпуске проекта «Один за всех» (СТБ) телезрители увидят расследование скандальной истории, которая произошла в Кривом Роге.

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Ведущий программы – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра – и эксперты «Один за всех» будут спасать 15-летнюю Богданку, которая весит всего 8,5 килограмм! У девочки синдром Дауна и тяжелая форма ДЦП. Все это время мама и старшая сестра не занимались лечением ребенка, а лишь морили его голодом. От постоянного недоедания девочка начала есть матрас… Какие прогнозы маленькой Богданке ставят врачи? И почему мама так жестока и равнодушна к своему родному ребенку?

Один за всех: в 15 лет девочка весит меньше 9 килограмм / кадр из программы

Эта история меня шокировала в первую очередь, как отца. Узнавать тот факт, что собственная мать морит голодом ребенка и он весит до 9 килограмм в свои 15 лет – для меня это вопиющая ситуация! Мой долг - разобраться в этой истории, привлечь виновных к ответственности и спасти Богданку от семьи, которая ее губит, – прокомментировал историю ведущий Сергей Костыра.

Чем закончится эта история и какое будущее ждет 15-летнюю Богданку, смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

Смотрите новые выпуски «Один за всех» по средам в 19:00 и по воскресеньям в 20:00 на СТБ!

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