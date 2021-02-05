Один за всех: резонансная история – муж изнасиловал 14-летнюю сестру жены

3 февраля в эфире СТБ стартовал новый сезон остросоциального проекта «Один за всех». Теперь на страже справедливости стоит новый ведущий программы – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра.

7 февраля в 20:00 телезрители увидят второй выпуск проекта, в котором Сергей Костыра и эксперты будут разбираться с вопиющим семейным конфликтом, который длится не один год. 14-летняя Диана стала жертвой изнасилования. Виновник – муж ее старшей сестры. Больше года мама девочки не может засадить зятя за решетку из-за своей старшей дочери. Та упорно защищает возлюбленного и утверждает, что Диана сама его соблазнила. Но она точно не была готова к признаниям, которые услышит от своих родных в студии «Один за всех».

Мы начали снимать эту историю по факту того, что муж сестры изнасиловал 14-летнюю девочку. Но в обсуждении истории, того, как это произошло и можно ли было этого избежать, мы узнаем, что эта девочка была далеко не единственным ребенком, к кому приставал муж сестры. Плакали все от сочувствия ребенку и той жестокости насильника, а я еле сдерживался от злости. Никогда не смогу быть толерантным, когда обижают и, что еще хуже, насилуют детей, – поделился впечатлениями от съемки ведущий Сергей Костыра.

Прямо из студии «Один за всех» Сергей Костыра позвонит в СИЗО, а после лично отправится домой к этой семье, чтобы подать заявление о преступлении. Чем закончится история и какое наказание понесет муж старшей сестры, смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.

Смотрите новые выпуски “Один за всех” по средам в 19:00 и по воскресеньям в 20:00 на СТБ!