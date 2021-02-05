Киновселенная "Чужого": интересные факты про фильм

Эксклюзив 5 февраля 2021 13:10 Юлия Крутиева
Киновселенная
Киновселенная "Чужого": интересные факты про фильм
пресс-служба

В эту субботу канал 2+2 покажет сразу пять частей научно-фантастического хоррора «Чужой».

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В центре истории – борьба экипажа космического корабля с чрезвычайно агрессивным инопланетным существом – Чужим.

TV.UA собрал самые интересные факты про легендарную франшизу, о которых вы можете не знать.

Факт 1

В «Чужом» (1979) могли сняться Мэрил Стрип и Харрисон Форд. Но во время финального кастинга актриса переживала личную драму, из-за чего продюсеры решили не привлекать Стрип к съемкам проекта. А вот в случае с Фордом решение было за актером. После выхода «Звездных войн» Харриссон не захотел играть еще в одном фильме о космосе и отказался от роли.

Факт 2

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Главная актриса франшизы Сигурни Уивер стала первой в истории Голливуда женщиной, которую номинировали на «Оскар» за экшен-роль.

Факт 3

Чтобы создать космический корабль «Ностромо», на котором герои фильма отправляются на задание, декораторам пришлось разобрать несколько уже не летающих, но вполне реальных самолетов.

Факт 4

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В первом сценарии «Чужого» было так много кровавых сцен, что ни одна студия в Голливуде не хотела снимать фильм. Только после того, как авторы сократили количество жестоких и слишком страшных кадров, за съемки взялись «20th Century Fox».

Факт 5

Для «Чужого-3» (1992) было написано более 11 сценариев! Для каждой версии декораторы создавали новые декорации, которые обошлись продюсерам в 13 миллионов долларов.

Смотрите в эту субботу на канале 2+2 страшно захватывающую серию фантастических фильмов: 12:15 – «Чужой», 14:40 – «Чужие», 17:30 – «Чужой-3», 19:40 – «Чужой-4: Воскрешение» и 21:45 – «Чужой: Завет». 

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