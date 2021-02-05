МАСКА: новые подсказки от Солнца и новые предположения звездных детективов
В эту субботу, 6 февраля, в 21:00 зрители канала «Украина» увидят новый выпуск масштабного шоу «МАСКА», украинской адаптации всемирно известного формата The Masked Singer.
В прошлый раз выступление этой участницы стало одним из самым ярких в шоу. Своим талантом Солнце произвело фурор и почти ослепило глаза зрителям и звездным детективам. Кроме того, они едва не поссорились, когда ведущий Владимир Остапчук спросил, кто, на их взгляд, самая яркая звезда на украинском небосклоне.
Кто бы ни был самой яркой звездой на украинской эстраде, но этот костюм подходит только мне, – заявила Оля Полякова.
Пока украинцы спорят, какая знаменитость кроется в этом образе, Солнце дало новые подсказки о своей личности.
Привет, мои золотые. Я до сих пор не оправилась после прошлого выступления. Меня согрели ваши комплименты, но я так и не услышала ни одного точного предположения. Хочу дать вам один горячий совет – будьте очень внимательны и осторожны с другими масками, они не так просты, как это может показаться на первый взгляд, и обязательно попытаются сбить вас с толку. Помните – только я, ближайшее к вам светило, никогда и ни при каких обстоятельствах не обману вас. Я действительно хочу, чтобы голая правда обо мне была обнародована здесь и сейчас, ведь вы этого достойны, мои солнышки. Я – не просто звезда, прежде всего я – богиня, танцующая среди ангелов на острове любви, – рассказало о себе величественное Солнце.
После таких подсказок звездные детективы шоу удивили неожиданными предположениями, какая звезда может скрываться под этой маской.
Может, она поет в церкви? – предложила свою версию Оля Полякова.
Это может быть мюзикл, но не в нашей стране. Она где-то заграницей может петь, – ответила NK | Настя Каменских.
А може, це співачка опери? – предположил DZIDDZIO.
Смотрите третий эпизод самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу «МАСКА» в эту субботу, 6 февраля, в 21:00 на канале «Украина».
Напомним,