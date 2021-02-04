Беременная жена Андрея Джеджулы рассказала о жизни с ним после скандала

4 февраля 2021 14:45 Юлия Крутиева
Беременная жена Андрея Джеджулы рассказала о жизни с ним после скандала
Андрей Джеджула и Юля Леус
instagram.com/yla__yla

В конце 2020 года Андрей Джеджула оказался в центре скандала.

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Беременная жена Андрея Джеджулы Юлия призналась, что едва не потеряла ребенка. Причина тому – сильный стресс, который она получила во время общения с шоуменом.

Тогда девушка опубликовала фотографии с больницы. В комментариях Юлия написала, что постоянно чувствовала на себе психологическое насилие, а также обвинила супруга во лжи.

К счастью, сейчас здоровью Юли и ее будущего ребенка ничего не угрожает. Однако девушке приходится жить вместе с Андреем.

Жена Андрея Джеджула Юля Леус / instagram.com/yla__yla

В своем недавнем интервью Юля рассказала о жизни после госпитализации и нынешнем общении с Джеджулой.

Живу с ним только из-за беременности. У меня одна комната, у него вторая. Он готовит каждый день завтраки, ужины, приносит еду мне в кровать, – говорит девушка.

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Также Юля заявляет, что дальнейшей жизни с Андреем она не видит. Впереди пару, скорее всего, ждет бракоразводный процесс.

Я хочу разводиться. Он пока не хочет. Сказал – после родов поговорим. Ну, подождем. У меня пока физически на это нет ни времени, ни сил, – объясняет девушка. – Потому что мне только лежать нужно. А заниматься чем-то еще сейчас, опять нервничать, переживать, бегать…Я сейчас поставила на первое место малышку. Я рожу, чуть окрепну и разберусь со всем.

Андрей Джеджула и Юля Леус / instagram.com/yla__yla

Напомним, 

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