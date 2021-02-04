Василиса Фролова на последнем месяце беременности снялась в фотосессии

4 февраля 2021 12:10 Юлия Крутиева
Василиса Фролова на последнем месяце беременности снялась в фотосессии
Теле- и радиоведущая Василиса Фролова
instagram.com/vasyafrolova

Совсем скоро 42-летняя Василиса Фролова впервые станет мамой.

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Теле- и радиоведущая готовится к появлению на свет своего первенца. В этом прекрасном положении, в ожидании малыша, Василиса Фролова решила запечатлеть себя, устроив оригинальную фотосессию.

Для съемок Василиса выбрала образ Микки Мауса. Ведущая надела головной убор с огромными ушами, черный боди и плащевку в цвет. От популярной фотосессии беременных в "тюле" Фролова решила отойти.

Беременная Василиса Фролова / instagram.com/vasyafrolova

А откуда взялось поверье, что беременным надо обязательно делать няшную фотосессию в летящем тюле? – пишет в Сети Василиса. – Не надо писать только, что в этом состоянии женщина и есть воплощение благости и нежности, это понятно, зачем ограничиваться прозрачными тряпочками?

Василиса Фролова на последнем месяце беременности снялась в фотосессии / instagram.com/vasyafrolova

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В комментариях подписчики выразили свое восхищение фотосессией телеведущей, отметив сексуальную мышку, а также сравнили ее с Марлен Дитрих:

"Никогда не видела беременных мышек, но уверенна, что это самая секси", "Просто не у всех такие ноги, как у тебя!", "Какая мышка!", "Это лучшее, что я видел из такого рода вариантов фотокарточек", "Нереально круто!!!", "Смело! Необычно... На 1фото - Марлен Дитрих..."

Василиса Фролова снялась в фотосессии / instagram.com/vasyafrolova

Напомним,

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