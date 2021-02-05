Телеведущие ТСН снялись во французской фотосессии: такими вы их еще не видели

Известные украинские ведущие новостей на 1+1 снялись в фотосессии, выполненной в легендарном французском стиле Аркур - harcourt.

Это как стоп-кадры из кинофильмов, нарисованные светом. Настоящий живопись в фотографии. Фотостиль Аркур родился в Париже в 1934 году. Выдающиеся мировые знаменитости - Марлен Дитрих, Катрин Денев, Софи Марсо, Эдит Пиаф, Моника Белуччи – имеют легендарные портреты в стиле Аркур. А теперь и украинские звезды присоединились к такой фотоистории.

Эксклюзивные видео и фото кадры были показаны в эфире новостей ТСН вчера 2 февраля. Ведущие – Маричка Падалко, Алла Мазур, Наталия Мосейчук, Соломия Витвицкая и Лидия Таран – показали себя в неожиданных образах. Нежные, чувственные, элегантные. Впервые эти их впечатляющие портреты были представлены на огромном экране в студии ТСН в прямом эфире.

Маричка Падалко появилась в художественных кадрах в кружевном полупрозрачном платье и с массивным серьгами.

Перья, корсет. Грейс Келли! Этой легендарной принцессой вдохновлялись фотограф и киностилист при создании образа для Марички.

С Аллой Мазур была очень волнующая съемка, ведь именно в этот период она проходила лечение и длился ее курс химиотерапии. Тем не менее стилист смогла найти те самые образы, которые показали романтичность Аллы. Первый - французский с темным прозрачным жакетом Эмилия Делорро, который был дополнен шляпой.

И два других образа с обнаженными плечами – Аллу окутали в воздушную ткань органзу. Визажист сделала смелый мейк со стрелками и выразительными губами.

Соломия Витвицкая максимально отошла как от эфирного телеобраза, так и от классики. Абсолютное перевоплощение. Стилисты сделали прическу с эффектом мокрых волос и выразительный мейком, который подчеркнул голубовато-серые глаза Соломии, а ореол дыма на съемочной площадке добавил загадочности.

Лидия Таран, как голливудская героиня фильмов о любви. Волна в волосах, голубое платье с брошью, а ушко украсила серебряная кафа.

И еще один образ у Лиды – мечтательный, почти кукольный, с бантом в прическе и стрелками на глазах.

И взгляд, который проникает до глубины души, – подарила невероятная Наталия Мосейчук! Наталия не пряталась за сложными образами. Не менялась. Черное платье с открытыми плечами. Легкая улыбка. Свет. И ничего больше. Наталия и ее эмоции.

Напомним,